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Путин выразил уверенность в поддержке Аксенова в Крыму - РИА Новости, 18.04.2024
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17:31 18.04.2024 (обновлено: 17:45 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/aksenov-1940861562.html
Путин выразил уверенность в поддержке Аксенова в Крыму
Путин выразил уверенность в поддержке Аксенова в Крыму - РИА Новости, 18.04.2024
Путин выразил уверенность в поддержке Аксенова в Крыму
Президент России Владимир Путин заявил, что уверен в том, что крымчане поддержат Сергея Аксенова в вопросе продолжения работы во главе республики Крым. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:31
2024-04-18T17:45
республика крым
политика
россия
владимир путин
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что уверен в том, что крымчане поддержат Сергея Аксенова в вопросе продолжения работы во главе республики Крым.Президент в четверг по видеосвязи побеседовал с Аксеновым. Глава Крыма спросил у президента о возможности продолжения работы на этом посту."Сергей Валерьевич, у вас все получается. Ну, не все, но все основные задачи решаете. Уверен, что крымчане вас поддержат. Я желаю вам удачи", - ответил Путин.Выборы глав регионов в этом году пройдут в единый день голосования в 19 субъектах РФ. При этом в трёх из них – в Крыму, Ингушетии и Кабардино-Балкарии – состоятся непрямые выборы, то есть высших должностных лиц там выберут заксобрания.
https://ria.ru/20240318/aksenov-1933925590.html
республика крым
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республика крым, политика, россия, владимир путин, сергей аксенов (политик)
Республика Крым, Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Аксенов (политик)
Путин выразил уверенность в поддержке Аксенова в Крыму

Путин выразил уверенность, что крымчане поддержат продолжение работы Аксенова

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что уверен в том, что крымчане поддержат Сергея Аксенова в вопросе продолжения работы во главе республики Крым.
Президент в четверг по видеосвязи побеседовал с Аксеновым. Глава Крыма спросил у президента о возможности продолжения работы на этом посту.
"Сергей Валерьевич, у вас все получается. Ну, не все, но все основные задачи решаете. Уверен, что крымчане вас поддержат. Я желаю вам удачи", - ответил Путин.
Выборы глав регионов в этом году пройдут в единый день голосования в 19 субъектах РФ. При этом в трёх из них – в Крыму, Ингушетии и Кабардино-Балкарии – состоятся непрямые выборы, то есть высших должностных лиц там выберут заксобрания.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов голосует на выборах президента России на избирательном участке в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Республика КрымПолитикаРоссияВладимир ПутинСергей Аксенов (политик)
 
 
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