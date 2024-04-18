https://ria.ru/20240418/aksenov-1940861562.html

Путин выразил уверенность в поддержке Аксенова в Крыму

Путин выразил уверенность в поддержке Аксенова в Крыму - РИА Новости, 18.04.2024

Путин выразил уверенность в поддержке Аксенова в Крыму

Президент России Владимир Путин заявил, что уверен в том, что крымчане поддержат Сергея Аксенова в вопросе продолжения работы во главе республики Крым. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:31

2024-04-18T17:31

2024-04-18T17:45

республика крым

политика

россия

владимир путин

сергей аксенов (политик)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что уверен в том, что крымчане поддержат Сергея Аксенова в вопросе продолжения работы во главе республики Крым.Президент в четверг по видеосвязи побеседовал с Аксеновым. Глава Крыма спросил у президента о возможности продолжения работы на этом посту."Сергей Валерьевич, у вас все получается. Ну, не все, но все основные задачи решаете. Уверен, что крымчане вас поддержат. Я желаю вам удачи", - ответил Путин.Выборы глав регионов в этом году пройдут в единый день голосования в 19 субъектах РФ. При этом в трёх из них – в Крыму, Ингушетии и Кабардино-Балкарии – состоятся непрямые выборы, то есть высших должностных лиц там выберут заксобрания.

https://ria.ru/20240318/aksenov-1933925590.html

республика крым

россия

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Кирилл Волков

республика крым, политика, россия, владимир путин, сергей аксенов (политик)