https://ria.ru/20240418/aksenov-1940860620.html
Более ста тысяч человек из Херсонской области в Крыму получили выплаты
Более ста тысяч человек из Херсонской области в Крыму получили выплаты - РИА Новости, 18.04.2024
Более ста тысяч человек из Херсонской области в Крыму получили выплаты
Более 100 тысяч жителей Херсонской и Запорожской областей получили в Крыму материальную помощь из федерального бюджета, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:27
2024-04-18T17:27
2024-04-18T17:48
херсонская область
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Более 100 тысяч жителей Херсонской и Запорожской областей получили в Крыму материальную помощь из федерального бюджета, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Более 100 тысяч человек - жителей Херсонской и Запорожской областей получили в Крыму выплаты, назначенные федеральным правительством, деньги перечисляются в республику, мы выполняем эти платежи", - сказал Аксенов во время общения с президентом в режиме видеоконференции.Он отметил, что речь, в частности, идет о выплатах по 10 тысяч рублей материальной помощи.
https://ria.ru/20240418/aksenov-1940865321.html
херсонская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , сергей аксенов (политик), республика крым, общество
Херсонская область , Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Общество
Более ста тысяч человек из Херсонской области в Крыму получили выплаты
Аксенов: более ста тысяч человек из Херсонской области в Крыму получили выплаты