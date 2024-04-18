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Более ста тысяч человек из Херсонской области в Крыму получили выплаты - РИА Новости, 18.04.2024
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17:27 18.04.2024 (обновлено: 17:48 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/aksenov-1940860620.html
Более ста тысяч человек из Херсонской области в Крыму получили выплаты
Более ста тысяч человек из Херсонской области в Крыму получили выплаты - РИА Новости, 18.04.2024
Более ста тысяч человек из Херсонской области в Крыму получили выплаты
Более 100 тысяч жителей Херсонской и Запорожской областей получили в Крыму материальную помощь из федерального бюджета, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:27
2024-04-18T17:48
херсонская область
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Более 100 тысяч жителей Херсонской и Запорожской областей получили в Крыму материальную помощь из федерального бюджета, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Более 100 тысяч человек - жителей Херсонской и Запорожской областей получили в Крыму выплаты, назначенные федеральным правительством, деньги перечисляются в республику, мы выполняем эти платежи", - сказал Аксенов во время общения с президентом в режиме видеоконференции.Он отметил, что речь, в частности, идет о выплатах по 10 тысяч рублей материальной помощи.
https://ria.ru/20240418/aksenov-1940865321.html
херсонская область
республика крым
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херсонская область , сергей аксенов (политик), республика крым, общество
Херсонская область , Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Общество
Более ста тысяч человек из Херсонской области в Крыму получили выплаты

Аксенов: более ста тысяч человек из Херсонской области в Крыму получили выплаты

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБалаклава
Балаклава - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Более 100 тысяч жителей Херсонской и Запорожской областей получили в Крыму материальную помощь из федерального бюджета, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Более 100 тысяч человек - жителей Херсонской и Запорожской областей получили в Крыму выплаты, назначенные федеральным правительством, деньги перечисляются в республику, мы выполняем эти платежи", - сказал Аксенов во время общения с президентом в режиме видеоконференции.
Он отметил, что речь, в частности, идет о выплатах по 10 тысяч рублей материальной помощи.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Аксенов заявил, что готов выполнять поставленные президентом задачи
Вчера, 17:46
 
Херсонская областьСергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
 
 
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