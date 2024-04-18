https://ria.ru/20240418/aksenov-1940860620.html

Более ста тысяч человек из Херсонской области в Крыму получили выплаты

Более ста тысяч человек из Херсонской области в Крыму получили выплаты - РИА Новости, 18.04.2024

Более ста тысяч человек из Херсонской области в Крыму получили выплаты

Более 100 тысяч жителей Херсонской и Запорожской областей получили в Крыму материальную помощь из федерального бюджета, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:27

2024-04-18T17:27

2024-04-18T17:48

херсонская область

сергей аксенов (политик)

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Более 100 тысяч жителей Херсонской и Запорожской областей получили в Крыму материальную помощь из федерального бюджета, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Более 100 тысяч человек - жителей Херсонской и Запорожской областей получили в Крыму выплаты, назначенные федеральным правительством, деньги перечисляются в республику, мы выполняем эти платежи", - сказал Аксенов во время общения с президентом в режиме видеоконференции.Он отметил, что речь, в частности, идет о выплатах по 10 тысяч рублей материальной помощи.

https://ria.ru/20240418/aksenov-1940865321.html

херсонская область

республика крым

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Варвара Скокшина

херсонская область , сергей аксенов (политик), республика крым, общество