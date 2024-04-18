https://ria.ru/20240418/aeroport-1940899349.html
Аэропорт Кургана работает в штатном режиме
Аэропорт Кургана работает в штатном режиме - РИА Новости, 18.04.2024
Аэропорт Кургана работает в штатном режиме
Аэропорт Кургана в четверг работает в штатном режиме после сообщений о том, что в микрорайоне Вороновка (вблизи аэропорта) на участке дамбы есть протечки и... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T20:05
2024-04-18T20:05
2024-04-18T20:05
происшествия
курган
тобол (река)
вадим шумков
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр – РИА Новости. Аэропорт Кургана в четверг работает в штатном режиме после сообщений о том, что в микрорайоне Вороновка (вблизи аэропорта) на участке дамбы есть протечки и отслоения, сообщили РИА Новости в воздушной гавани. "Аэропорт сегодня работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.Как сообщалось, на 20.00 (18.00 мск) 18 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 998 сантиметров. Ранее глава региона Вадим Шумков сообщил, что участок дамбы в створе Вороновки (недалеко от аэропорта Кургана), ул. 2-ая Маячная, ул. Крупской, построенный в 2014 году, испытывает большую гидравлическую нагрузку по причине резкого подъёма уровня воды и оттайки нижней части грунта, ввиду чего проявляются протечки и отслоения. Сейчас в этом районе организованы аварийные работы.
https://ria.ru/20240416/tobol-1940298073.html
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происшествия, курган, тобол (река), вадим шумков, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Тобол (река), Вадим Шумков, Наводнения в России — 2024
Аэропорт Кургана работает в штатном режиме
Аэропорт Кургана работает в штатном режиме после сообщений о протечках