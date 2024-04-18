https://ria.ru/20240418/aeroport-1940842456.html
В аэропорту Дубая рассказали, когда работа полностью восстановится
В аэропорту Дубая рассказали, когда работа полностью восстановится - РИА Новости, 18.04.2024
В аэропорту Дубая рассказали, когда работа полностью восстановится
Международный аэропорт Дубая вернется к полноценному функционированию в течение 24 часов, заявил главный операционный директор воздушной гавани Маджед... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:18
2024-04-18T16:18
2024-04-18T16:18
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КАИР, 18 апр - РИА Новости. Международный аэропорт Дубая вернется к полноценному функционированию в течение 24 часов, заявил главный операционный директор воздушной гавани Маджед аль-Джокер телеканалу Al Arabiya. "Ситуация вернется в привычное русло в течение следующих 24 часов", - сказал аль-Джокер. Он отметил, что главная взлетно-посадочная полоса аэропорта не пострадала из-за проливных ливней. В ОАЭ с начала недели установилась непогода, идут сильные дожди, которые сопровождаются шквалистым ветром и грозами. Из-за затопления улиц и автомагистралей в городах парализована работа общественного транспорта, закрыты учебные заведения и госучреждения.
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в мире, дубай, оаэ
В аэропорту Дубая рассказали, когда работа полностью восстановится
Аэропорт Дубая вернется к полноценному функционированию в течение 24 часов