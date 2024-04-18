https://ria.ru/20240418/aeroflot-1940741719.html

"Аэрофлот" увеличил перевозки между Москвой и Калининградом на 51%

"Аэрофлот" увеличил перевозки между Москвой и Калининградом на 51% - РИА Новости, 18.04.2024

"Аэрофлот" увеличил перевозки между Москвой и Калининградом на 51%

Группа "Аэрофлот" в первом квартале 2024 года на 51% увеличила перевозки между Москвой и Калининградом, такую же динамику показали и перевозки с Нижним... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:07

2024-04-18T11:07

2024-04-18T11:07

москва

калининград

аэрофлот

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" в первом квартале 2024 года на 51% увеличила перевозки между Москвой и Калининградом, такую же динамику показали и перевозки с Нижним Новгородом, перевозки с Санкт-Петербургом выросли на 12,8%, говорится в пресс-релизе группы. Уточняется, что речь идет о рейсах группы "Аэрофлот", выполняемых под кодом SU (без учета рейсов авиакомпании "Победа"). "Аэрофлот" за первый квартал 2024 года увеличил количество перевезенных пассажиров на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом, Москвой и Калининградом, Москвой и Нижним Новгородом", - говорится в сообщении. Между Москвой и Санкт-Петербургом за первые три месяца этого года было перевезено 609 684 пассажира, что на 12,8% больше аналогичного периода 2023 года, уточняют в группе. Всего было выполнено 4 897 рейса (рост на 17%). Занятость кресел составила 86% (на уровне первого квартала прошлого года). Из них на собственных рейсах "Аэрофлота" перевезено 412 312 пассажира. Между Москвой и Калининградом было перевезено 213 928 пассажиров, что на 51% больше год к году. Всего было выполнено 1243 рейса (рост на 30,6%). Занятость кресел составила 92% (рост на 7 процентных пунктов). Из них на собственных рейсах "Аэрофлота" перевезено 180 222 пассажира. На рейсах между Москвой и Нижним Новгородом за отчетный период было перевезено 97 709 пассажиров, что на 51% в годовом выражении. Всего было выполнено 896 рейсов (на уровне первого квартала прошлого года). Занятость кресел составила 82% (рост на 1 процентный пункт). Из них на собственных рейсах "Аэрофлота" перевезено 77 822 пассажира, заключили в "Аэрофлоте".

https://ria.ru/20240417/dubay-1940583280.html

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москва

калининград

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, калининград, аэрофлот