https://ria.ru/20240418/aeroflot-1940710155.html
"Аэрофлот" скорректировал график рейсов между Дубаем и Москвой
"Аэрофлот" скорректировал график рейсов между Дубаем и Москвой - РИА Новости, 18.04.2024
"Аэрофлот" скорректировал график рейсов между Дубаем и Москвой
"Аэрофлот" скорректировал график рейсов между Дубаем и Москвой после непогоды в ОАЭ, следует из сообщения в официальном Telegram-канале авиакомпании. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T08:12
2024-04-18T08:12
2024-04-18T09:17
туризм
дубай
москва
оаэ
аэрофлот
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900116018_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_7c24e5b9c61483ad6b16abc284e70b2e.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Аэрофлот" скорректировал график рейсов между Дубаем и Москвой после непогоды в ОАЭ, следует из сообщения в официальном Telegram-канале авиакомпании. "Вылет рейса SU525 планируется в 08.00 18.04.24. Данный рейс будет выполнен из аэропорта Аль-Мактум (расположен в Дубае). В связи закрытием на прием самолетов аэропорта Дубая до утра скорректировано время отправления рейсов из Москвы в Дубай за 18.04.2024 (время указано местное): SU524 – 09.10, SU520 – 10.20", - говорится в публикации. В Объединенных Арабских Эмиратах с начала недели установилась непогода, идут сильные дожди, которые сопровождаются шквалистым ветром и грозами. Из-за затопления улиц и автомагистралей в городах парализована работа общественного транспорта, закрыты учебные заведения и госучреждения. В среду "Аэрофлот" уже выполнил несколько рейсов из Дубая в Москву, которые были задержаны из-за ливней во вторник. Авиакомпания в среду сообщала, что ситуация с отправкой ее рейсов между Москвой и Дубаем стабилизируется.
https://ria.ru/20240417/ator-1940549053.html
https://ria.ru/20240416/aeroflot-1940438996.html
дубай
москва
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900116018_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7bb6bddedea191d350840cff753de05b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, москва, оаэ, аэрофлот, туризм
Туризм, Дубай, Москва, ОАЭ, Аэрофлот, Туризм
"Аэрофлот" скорректировал график рейсов между Дубаем и Москвой
"Аэрофлот" скорректировал график рейсов из Дубая в Москву после непогоды
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости.
"Аэрофлот" скорректировал график рейсов между Дубаем и Москвой после непогоды в ОАЭ, следует из сообщения в официальном Telegram-канале
авиакомпании.
"Вылет рейса SU525 планируется в 08.00 18.04.24. Данный рейс будет выполнен из аэропорта Аль-Мактум (расположен в Дубае). В связи закрытием на прием самолетов аэропорта Дубая до утра скорректировано время отправления рейсов из Москвы в Дубай за 18.04.2024 (время указано местное): SU524 – 09.10, SU520 – 10.20", - говорится в публикации.
В Объединенных Арабских Эмиратах с начала недели установилась непогода, идут сильные дожди, которые сопровождаются шквалистым ветром и грозами. Из-за затопления улиц и автомагистралей в городах парализована работа общественного транспорта, закрыты учебные заведения и госучреждения.
В среду "Аэрофлот" уже выполнил несколько рейсов из Дубая в Москву, которые были задержаны из-за ливней во вторник. Авиакомпания в среду сообщала, что ситуация с отправкой ее рейсов между Москвой и Дубаем стабилизируется.