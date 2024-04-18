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"Аэрофлот" скорректировал график рейсов между Дубаем и Москвой - РИА Новости, 18.04.2024
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Туризм
 
08:12 18.04.2024 (обновлено: 09:17 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/aeroflot-1940710155.html
"Аэрофлот" скорректировал график рейсов между Дубаем и Москвой
"Аэрофлот" скорректировал график рейсов между Дубаем и Москвой - РИА Новости, 18.04.2024
"Аэрофлот" скорректировал график рейсов между Дубаем и Москвой
"Аэрофлот" скорректировал график рейсов между Дубаем и Москвой после непогоды в ОАЭ, следует из сообщения в официальном Telegram-канале авиакомпании. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T08:12
2024-04-18T09:17
туризм
дубай
москва
оаэ
аэрофлот
туризм
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Аэрофлот" скорректировал график рейсов между Дубаем и Москвой после непогоды в ОАЭ, следует из сообщения в официальном Telegram-канале авиакомпании. "Вылет рейса SU525 планируется в 08.00 18.04.24. Данный рейс будет выполнен из аэропорта Аль-Мактум (расположен в Дубае). В связи закрытием на прием самолетов аэропорта Дубая до утра скорректировано время отправления рейсов из Москвы в Дубай за 18.04.2024 (время указано местное): SU524 – 09.10, SU520 – 10.20", - говорится в публикации. В Объединенных Арабских Эмиратах с начала недели установилась непогода, идут сильные дожди, которые сопровождаются шквалистым ветром и грозами. Из-за затопления улиц и автомагистралей в городах парализована работа общественного транспорта, закрыты учебные заведения и госучреждения. В среду "Аэрофлот" уже выполнил несколько рейсов из Дубая в Москву, которые были задержаны из-за ливней во вторник. Авиакомпания в среду сообщала, что ситуация с отправкой ее рейсов между Москвой и Дубаем стабилизируется.
https://ria.ru/20240417/ator-1940549053.html
https://ria.ru/20240416/aeroflot-1940438996.html
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Туризм, Дубай, Москва, ОАЭ, Аэрофлот, Туризм
"Аэрофлот" скорректировал график рейсов между Дубаем и Москвой

"Аэрофлот" скорректировал график рейсов из Дубая в Москву после непогоды

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпании Аэрофлот во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Аэрофлот" скорректировал график рейсов между Дубаем и Москвой после непогоды в ОАЭ, следует из сообщения в официальном Telegram-канале авиакомпании.
"Вылет рейса SU525 планируется в 08.00 18.04.24. Данный рейс будет выполнен из аэропорта Аль-Мактум (расположен в Дубае). В связи закрытием на прием самолетов аэропорта Дубая до утра скорректировано время отправления рейсов из Москвы в Дубай за 18.04.2024 (время указано местное): SU524 – 09.10, SU520 – 10.20", - говорится в публикации.
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В Объединенных Арабских Эмиратах с начала недели установилась непогода, идут сильные дожди, которые сопровождаются шквалистым ветром и грозами. Из-за затопления улиц и автомагистралей в городах парализована работа общественного транспорта, закрыты учебные заведения и госучреждения.
В среду "Аэрофлот" уже выполнил несколько рейсов из Дубая в Москву, которые были задержаны из-за ливней во вторник. Авиакомпания в среду сообщала, что ситуация с отправкой ее рейсов между Москвой и Дубаем стабилизируется.
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