https://ria.ru/20240418/aeroflot-1940710155.html

"Аэрофлот" скорректировал график рейсов между Дубаем и Москвой

"Аэрофлот" скорректировал график рейсов между Дубаем и Москвой - РИА Новости, 18.04.2024

"Аэрофлот" скорректировал график рейсов между Дубаем и Москвой

"Аэрофлот" скорректировал график рейсов между Дубаем и Москвой после непогоды в ОАЭ, следует из сообщения в официальном Telegram-канале авиакомпании. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T08:12

2024-04-18T08:12

2024-04-18T09:17

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москва

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Аэрофлот" скорректировал график рейсов между Дубаем и Москвой после непогоды в ОАЭ, следует из сообщения в официальном Telegram-канале авиакомпании. "Вылет рейса SU525 планируется в 08.00 18.04.24. Данный рейс будет выполнен из аэропорта Аль-Мактум (расположен в Дубае). В связи закрытием на прием самолетов аэропорта Дубая до утра скорректировано время отправления рейсов из Москвы в Дубай за 18.04.2024 (время указано местное): SU524 – 09.10, SU520 – 10.20", - говорится в публикации. В Объединенных Арабских Эмиратах с начала недели установилась непогода, идут сильные дожди, которые сопровождаются шквалистым ветром и грозами. Из-за затопления улиц и автомагистралей в городах парализована работа общественного транспорта, закрыты учебные заведения и госучреждения. В среду "Аэрофлот" уже выполнил несколько рейсов из Дубая в Москву, которые были задержаны из-за ливней во вторник. Авиакомпания в среду сообщала, что ситуация с отправкой ее рейсов между Москвой и Дубаем стабилизируется.

https://ria.ru/20240417/ator-1940549053.html

https://ria.ru/20240416/aeroflot-1940438996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дубай, москва, оаэ, аэрофлот, туризм