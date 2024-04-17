Рейтинг@Mail.ru
МВД Эстонии пообещал, что государство не станет отбирать здания у РПЦ - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:52 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/zdanie-1940618402.html
МВД Эстонии пообещал, что государство не станет отбирать здания у РПЦ
МВД Эстонии пообещал, что государство не станет отбирать здания у РПЦ - РИА Новости, 17.04.2024
МВД Эстонии пообещал, что государство не станет отбирать здания у РПЦ
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что, даже если в Таллине признают Московский патриархат организацией, поддерживающей терроризм, ни одно... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:52
2024-04-17T16:52
религия
эстония
таллин
москва
александр невский
николай балашов
московский патриархат
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932512721_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25e751faf38be4ba95f25f911fd7cfb5.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что, даже если в Таллине признают Московский патриархат организацией, поддерживающей терроризм, ни одно церковное здание в стране не будет отобрано у его нынешнего прихода. Ранее Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому парламенту признать Московский патриархат террористической организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране. В среду он заявил, что консультации по этому вопросу продолжаются, а сбор подписей должен начаться в ближайшее время. Пока не известно, получит ли предложение главы МВД поддержку парламента. По данным Эстонского национального телерадиовещания (ERR), на данный момент против него высказалась оппозиционная Центристская партия. Как подчеркнул Ляэнеметс в эфире ERR, государство не выдвигает никаких упреков против действующих в Эстонии церквей и приходов, а также их прихожан. "Единственная проблема - это связь с Москвой... Это единственная проблема. Ни одно церковное здание не должно быть изъято, церковные здания должны оставаться у приходов, у приходов должна оставаться возможность исповедовать свою веру, а у людей - возможность осуществлять деятельность", - заявил глава МВД Эстонии. При этом Ляэнеметс заявил, что приход собора Александра Невского в Таллине не может оставаться в прямом подчинении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "Это не может продолжаться, тут есть два решения. Первое - что они сами изменят это. А если они не могут изменить, то государство может изменить, например, через принудительное прекращение. Но это означает, что прежде чем это сделать, мы найдем юридическое решение, при котором к новому юридическому лицу перейдут все существующие договоры или обязательства, которые были заключены с государством или местным самоуправлением. Так что в конечном итоге Собор Александра Невского должен остаться за этим приходом. Приход сможет осуществлять там деятельность", - пояснил Ляэнеметс. Он добавил, что Эстония не хочет никого выгонять и из Куремяэского монастыря. Советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов ранее заявил, что заявление министра внутренних дел Эстонии о признании Эстонской православной церкви (ЭПЦ) "террористами" показывает готовность жертвовать правами и свободами собственных верующих граждан из-за ненависти к России. По данным бюро статистики Эстонии, православные – самая многочисленная община верующих в стране. По данным департамента международной религиозной свободы Госдепа США, ссылающегося на Эстонский совет церквей, 13,9% граждан страны принадлежат к ЭПЦ, 8% - к Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии, 2,3% - к подконтрольной Константинопольскому патриархату Эстонской апостольской православной церкви.
https://ria.ru/20240412/rpts-1939540071.html
https://ria.ru/20240412/estoniya-1939508984.html
https://ria.ru/20240412/ignatenko-1939672633.html
эстония
таллин
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932512721_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb6906c6a10081cbeb0e854d40fb24fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эстония, таллин, москва, александр невский, николай балашов, московский патриархат, государственный департамент сша, константинопольский патриархат
Религия, Эстония, Таллин, Москва, Александр Невский, Николай Балашов, Московский Патриархат, Государственный департамент США, Константинопольский патриархат, В мире
МВД Эстонии пообещал, что государство не станет отбирать здания у РПЦ

Глава МВД Эстонии Ляэнеметс: ни одно здание не будет изъято у прихода РПЦ

© AP Photo / Czarek SokolowskiГлава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что, даже если в Таллине признают Московский патриархат организацией, поддерживающей терроризм, ни одно церковное здание в стране не будет отобрано у его нынешнего прихода.
Ранее Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому парламенту признать Московский патриархат террористической организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране. В среду он заявил, что консультации по этому вопросу продолжаются, а сбор подписей должен начаться в ближайшее время. Пока не известно, получит ли предложение главы МВД поддержку парламента. По данным Эстонского национального телерадиовещания (ERR), на данный момент против него высказалась оппозиционная Центристская партия.
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Захарова прокомментировала заявление главы МВД Эстонии об РПЦ
12 апреля, 10:38
Как подчеркнул Ляэнеметс в эфире ERR, государство не выдвигает никаких упреков против действующих в Эстонии церквей и приходов, а также их прихожан.
«
"Единственная проблема - это связь с Москвой... Это единственная проблема. Ни одно церковное здание не должно быть изъято, церковные здания должны оставаться у приходов, у приходов должна оставаться возможность исповедовать свою веру, а у людей - возможность осуществлять деятельность", - заявил глава МВД Эстонии.
При этом Ляэнеметс заявил, что приход собора Александра Невского в Таллине не может оставаться в прямом подчинении патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
"Это не может продолжаться, тут есть два решения. Первое - что они сами изменят это. А если они не могут изменить, то государство может изменить, например, через принудительное прекращение. Но это означает, что прежде чем это сделать, мы найдем юридическое решение, при котором к новому юридическому лицу перейдут все существующие договоры или обязательства, которые были заключены с государством или местным самоуправлением. Так что в конечном итоге Собор Александра Невского должен остаться за этим приходом. Приход сможет осуществлять там деятельность", - пояснил Ляэнеметс. Он добавил, что Эстония не хочет никого выгонять и из Куремяэского монастыря.
Вид на Старый город с верхушки церкви Олевисте - самого высокого строения средневековой Европы - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Глава МВД Эстонии предложил запретить деятельность Московского патриархата
12 апреля, 08:52
Советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов ранее заявил, что заявление министра внутренних дел Эстонии о признании Эстонской православной церкви (ЭПЦ) "террористами" показывает готовность жертвовать правами и свободами собственных верующих граждан из-за ненависти к России.
По данным бюро статистики Эстонии, православные – самая многочисленная община верующих в стране. По данным департамента международной религиозной свободы Госдепа США, ссылающегося на Эстонский совет церквей, 13,9% граждан страны принадлежат к ЭПЦ, 8% - к Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии, 2,3% - к подконтрольной Константинопольскому патриархату Эстонской апостольской православной церкви.
Вид на церковь в Таллине - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Религиовед прокомментировал слова эстонского министра об РПЦ
12 апреля, 17:21
 
РелигияВ миреЭстонияТаллинМоскваАлександр НевскийНиколай БалашовМосковский ПатриархатГосударственный департамент СШАКонстантинопольский патриархат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала