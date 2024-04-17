https://ria.ru/20240417/zdanie-1940618402.html
МВД Эстонии пообещал, что государство не станет отбирать здания у РПЦ
МВД Эстонии пообещал, что государство не станет отбирать здания у РПЦ - РИА Новости, 17.04.2024
МВД Эстонии пообещал, что государство не станет отбирать здания у РПЦ
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что, даже если в Таллине признают Московский патриархат организацией, поддерживающей терроризм, ни одно... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:52
2024-04-17T16:52
2024-04-17T16:52
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что, даже если в Таллине признают Московский патриархат организацией, поддерживающей терроризм, ни одно церковное здание в стране не будет отобрано у его нынешнего прихода. Ранее Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому парламенту признать Московский патриархат террористической организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране. В среду он заявил, что консультации по этому вопросу продолжаются, а сбор подписей должен начаться в ближайшее время. Пока не известно, получит ли предложение главы МВД поддержку парламента. По данным Эстонского национального телерадиовещания (ERR), на данный момент против него высказалась оппозиционная Центристская партия. Как подчеркнул Ляэнеметс в эфире ERR, государство не выдвигает никаких упреков против действующих в Эстонии церквей и приходов, а также их прихожан. "Единственная проблема - это связь с Москвой... Это единственная проблема. Ни одно церковное здание не должно быть изъято, церковные здания должны оставаться у приходов, у приходов должна оставаться возможность исповедовать свою веру, а у людей - возможность осуществлять деятельность", - заявил глава МВД Эстонии. При этом Ляэнеметс заявил, что приход собора Александра Невского в Таллине не может оставаться в прямом подчинении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "Это не может продолжаться, тут есть два решения. Первое - что они сами изменят это. А если они не могут изменить, то государство может изменить, например, через принудительное прекращение. Но это означает, что прежде чем это сделать, мы найдем юридическое решение, при котором к новому юридическому лицу перейдут все существующие договоры или обязательства, которые были заключены с государством или местным самоуправлением. Так что в конечном итоге Собор Александра Невского должен остаться за этим приходом. Приход сможет осуществлять там деятельность", - пояснил Ляэнеметс. Он добавил, что Эстония не хочет никого выгонять и из Куремяэского монастыря. Советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов ранее заявил, что заявление министра внутренних дел Эстонии о признании Эстонской православной церкви (ЭПЦ) "террористами" показывает готовность жертвовать правами и свободами собственных верующих граждан из-за ненависти к России. По данным бюро статистики Эстонии, православные – самая многочисленная община верующих в стране. По данным департамента международной религиозной свободы Госдепа США, ссылающегося на Эстонский совет церквей, 13,9% граждан страны принадлежат к ЭПЦ, 8% - к Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии, 2,3% - к подконтрольной Константинопольскому патриархату Эстонской апостольской православной церкви.
https://ria.ru/20240412/rpts-1939540071.html
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эстония, таллин, москва, александр невский, николай балашов, московский патриархат, государственный департамент сша, константинопольский патриархат
Религия, Эстония, Таллин, Москва, Александр Невский, Николай Балашов, Московский Патриархат, Государственный департамент США, Константинопольский патриархат, В мире
МВД Эстонии пообещал, что государство не станет отбирать здания у РПЦ
Глава МВД Эстонии Ляэнеметс: ни одно здание не будет изъято у прихода РПЦ
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что, даже если в Таллине признают Московский патриархат организацией, поддерживающей терроризм, ни одно церковное здание в стране не будет отобрано у его нынешнего прихода.
Ранее Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому парламенту признать Московский патриархат террористической организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране. В среду он заявил, что консультации по этому вопросу продолжаются, а сбор подписей должен начаться в ближайшее время. Пока не известно, получит ли предложение главы МВД поддержку парламента. По данным Эстонского национального телерадиовещания (ERR), на данный момент против него высказалась оппозиционная Центристская партия.
Как подчеркнул Ляэнеметс в эфире ERR, государство не выдвигает никаких упреков против действующих в Эстонии церквей и приходов, а также их прихожан.
«
"Единственная проблема - это связь с Москвой... Это единственная проблема. Ни одно церковное здание не должно быть изъято, церковные здания должны оставаться у приходов, у приходов должна оставаться возможность исповедовать свою веру, а у людей - возможность осуществлять деятельность", - заявил глава МВД Эстонии.
При этом Ляэнеметс заявил, что приход собора Александра Невского
в Таллине не может оставаться в прямом подчинении патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
"Это не может продолжаться, тут есть два решения. Первое - что они сами изменят это. А если они не могут изменить, то государство может изменить, например, через принудительное прекращение. Но это означает, что прежде чем это сделать, мы найдем юридическое решение, при котором к новому юридическому лицу перейдут все существующие договоры или обязательства, которые были заключены с государством или местным самоуправлением. Так что в конечном итоге Собор Александра Невского должен остаться за этим приходом. Приход сможет осуществлять там деятельность", - пояснил Ляэнеметс. Он добавил, что Эстония не хочет никого выгонять и из Куремяэского монастыря.
Советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов
ранее заявил, что заявление министра внутренних дел Эстонии о признании Эстонской православной церкви (ЭПЦ) "террористами" показывает готовность жертвовать правами и свободами собственных верующих граждан из-за ненависти к России
.
По данным бюро статистики Эстонии, православные – самая многочисленная община верующих в стране. По данным департамента международной религиозной свободы Госдепа США
, ссылающегося на Эстонский совет церквей, 13,9% граждан страны принадлежат к ЭПЦ, 8% - к Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии, 2,3% - к подконтрольной Константинопольскому патриархату
Эстонской апостольской православной церкви.