https://ria.ru/20240417/zakonoproekty-1940670856.html

Байден пообещал подписать проекты по помощи Украине и Израилю

Байден пообещал подписать проекты по помощи Украине и Израилю - РИА Новости, 17.04.2024

Байден пообещал подписать проекты по помощи Украине и Израилю

Президент США Джо Байден поддержал предложенные спикером палаты представителей Майком Джонсоном пакеты помощи Израилю, Украине и партнерам в Индо-Тихоокеанском... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T21:26

2024-04-17T21:26

2024-04-17T22:53

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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден поддержал предложенные спикером палаты представителей Майком Джонсоном пакеты помощи Израилю, Украине и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе, призвав конгресс к скорейшему принятию их, говорится в заявлении главы Белого дома."Я решительно поддерживаю этот пакет, направленный на оказание критической поддержки Израилю и Украине, предоставление крайне необходимой гуманитарной помощи палестинцам в Газе и укрепление безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - сообщил американский лидер.По словам Байдена, палата представителей должна принять пакет уже на этой неделе, чтобы сенат "скорее последовал" за ней."Я немедленно подпишу это в закон", - добавил он.Голосование палата представителей планирует на вечер субботы по вашингтонскому времени, после чего законопроекты поступят на утверждение в сенат.Республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, после нескольких месяцев проволочек представила три собственных законопроекта о помощи союзникам США, включая Украину, вместо того, чтобы утвердить единый запрос Белого дома, уже принятый сенатом.Авторы новых законопроектов пытаются перевести по меньшей мере часть содействия Киеву в формат займов, ужесточить контроль за выделяемыми средствами и обязать администрацию сформулировать долгосрочную стратегию действий на Украине.Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, будут не в состоянии обеспечивать новые поставки оружия и боеприпасов.Обратиться к теме поддержки союзников республиканцев сподвигла воздушная атака Ирана на Израиль в отместку за бомбардировку своего консульства в Сирии.Подчиняясь логике предвыборного сезона, часть оппозиции долго пыталась увязать выделение средств с проведением радикальной погранично-миграционной реформы. Некоторые законодатели-республиканцы возражают против поддержки Украины в принципе, обвиняя режим Владимира Зеленского в коррумпированности и недемократичности, а также опасаясь полномасштабной войны с Россией. Они грозят инициировать смещение Джонсона с поста спикера в случае уступок демократам.

https://ria.ru/20240417/proekt-1940661966.html

https://ria.ru/20240417/pomosch-1940659318.html

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в мире, украина, израиль, майк джонсон, джо байден, сша, владимир зеленский