https://ria.ru/20240417/zaderzhanie-1940622863.html

Во Владивостоке задержали подростков за нападение на иностранца и ребенка

Во Владивостоке задержали подростков за нападение на иностранца и ребенка - РИА Новости, 17.04.2024

Во Владивостоке задержали подростков за нападение на иностранца и ребенка

Подростков, подозреваемых в нанесении побоев иностранцу и ребенка во Владивостоке, задержали, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T17:13

2024-04-17T17:13

2024-04-17T17:16

происшествия

владивосток

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Подростков, подозреваемых в нанесении побоев иностранцу и ребенка во Владивостоке, задержали, сообщает СУСК РФ по региону. "Следователями регионального СК задержаны двое подростков 14 лет по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ... вблизи торгового центра "Бачурин" и в одной из школ Владивостока", - говорится в сообщении СУСК. По версии следствия, двое подростков 2009 и 2010 годов рождения 5 марта возле торгового центра на улице Баляева во Владивостоке "применили насилие в отношении иностранного гражданина". Эти же подростки 12 апреля возле школы № 67 избили несовершеннолетнего 2010 года рождения, который попал в больницу с сотрясением головного мозга.В прокуратуре РИА Новости сообщали о проверке исполнения требований законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. СУСК информировало о возбуждении нескольких уголовных дел по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В полиции сообщили, что родители подростков привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, материалы также направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Ранее в комментариях к постам в Telegram-каналах глав Приморья и Владивостока участница чата написала, что уже долгое время в Первореченском районе города несколько подростков "держат в страхе не только детей, но и совершают нападения на взрослых, которые пытаются делать им замечания". К тому же, по ее словам, они демонстрируют предметы, похожие на оружие, беспрепятственно заходят в здание средней школы №67, где избивают учеников и вымогают у них деньги.

https://ria.ru/20240408/prigovor-1938600128.html

https://ria.ru/20240320/peterburg-1934412357.html

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происшествия, владивосток, россия, следственный комитет россии (ск рф)