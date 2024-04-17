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Во Владивостоке задержали подростков за нападение на иностранца и ребенка - РИА Новости, 17.04.2024
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17:13 17.04.2024 (обновлено: 17:16 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/zaderzhanie-1940622863.html
Во Владивостоке задержали подростков за нападение на иностранца и ребенка
Во Владивостоке задержали подростков за нападение на иностранца и ребенка - РИА Новости, 17.04.2024
Во Владивостоке задержали подростков за нападение на иностранца и ребенка
Подростков, подозреваемых в нанесении побоев иностранцу и ребенка во Владивостоке, задержали, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:13
2024-04-17T17:16
происшествия
владивосток
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Подростков, подозреваемых в нанесении побоев иностранцу и ребенка во Владивостоке, задержали, сообщает СУСК РФ по региону. "Следователями регионального СК задержаны двое подростков 14 лет по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ... вблизи торгового центра "Бачурин" и в одной из школ Владивостока", - говорится в сообщении СУСК. По версии следствия, двое подростков 2009 и 2010 годов рождения 5 марта возле торгового центра на улице Баляева во Владивостоке "применили насилие в отношении иностранного гражданина". Эти же подростки 12 апреля возле школы № 67 избили несовершеннолетнего 2010 года рождения, который попал в больницу с сотрясением головного мозга.В прокуратуре РИА Новости сообщали о проверке исполнения требований законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. СУСК информировало о возбуждении нескольких уголовных дел по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В полиции сообщили, что родители подростков привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, материалы также направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Ранее в комментариях к постам в Telegram-каналах глав Приморья и Владивостока участница чата написала, что уже долгое время в Первореченском районе города несколько подростков "держат в страхе не только детей, но и совершают нападения на взрослых, которые пытаются делать им замечания". К тому же, по ее словам, они демонстрируют предметы, похожие на оружие, беспрепятственно заходят в здание средней школы №67, где избивают учеников и вымогают у них деньги.
https://ria.ru/20240408/prigovor-1938600128.html
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происшествия, владивосток, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владивосток, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владивостоке задержали подростков за нападение на иностранца и ребенка

Во Владивостоке задержали двух подростков, избивших иностранца и ребенка

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Подростков, подозреваемых в нанесении побоев иностранцу и ребенка во Владивостоке, задержали, сообщает СУСК РФ по региону.
«
"Следователями регионального СК задержаны двое подростков 14 лет по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ... вблизи торгового центра "Бачурин" и в одной из школ Владивостока", - говорится в сообщении СУСК.
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По версии следствия, двое подростков 2009 и 2010 годов рождения 5 марта возле торгового центра на улице Баляева во Владивостоке "применили насилие в отношении иностранного гражданина". Эти же подростки 12 апреля возле школы № 67 избили несовершеннолетнего 2010 года рождения, который попал в больницу с сотрясением головного мозга.
В прокуратуре РИА Новости сообщали о проверке исполнения требований законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. СУСК информировало о возбуждении нескольких уголовных дел по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В полиции сообщили, что родители подростков привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, материалы также направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
Ранее в комментариях к постам в Telegram-каналах глав Приморья и Владивостока участница чата написала, что уже долгое время в Первореченском районе города несколько подростков "держат в страхе не только детей, но и совершают нападения на взрослых, которые пытаются делать им замечания". К тому же, по ее словам, они демонстрируют предметы, похожие на оружие, беспрепятственно заходят в здание средней школы №67, где избивают учеников и вымогают у них деньги.
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ПроисшествияВладивостокРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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