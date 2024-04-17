https://ria.ru/20240417/yaponiya-1940490123.html
В марте снизился общий импорт Японии из России
В марте снизился общий импорт Японии из России - РИА Новости, 17.04.2024
В марте снизился общий импорт Японии из России
Общий объем импорта Японии из России в марте снизился на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а экспорт в Россию просел на 35,5%, свидетельствуют... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T03:27
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ТОКИО, 17 апр – РИА Новости. Общий объем импорта Японии из России в марте снизился на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а экспорт в Россию просел на 35,5%, свидетельствуют обнародованные в среду данные японского министерства финансов. В частности, импорт в Россию в прошлом месяце составил 81,2 миллиарда иен (около 524,93 миллиона долларов). Экспорт из Японии в Россию в марте составил 26,77 миллиарда иен (173,06 миллиона долларов). Падение экспорта наблюдалось по таким позициям, как медицинские изделия (на 96,3%), изделия из пластика (на 81,8%), изделия из железа и стали (на 95,7%), резины (на 22,5%), бумага и бумажные изделия (на 78,2%), генераторы (на 57,7%). Кроме того, в марте снизился экспорт аудио и видеоаппаратуры (на 26,3%), легковых автомобилей (на 15,3%), мотоциклов (на 1,3%) и комплектующих (на 37,4%).
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россия, япония, в мире
В марте снизился общий импорт Японии из России
Минфин Японии: импорт из России в марте снизился на 14 процентов
ТОКИО, 17 апр – РИА Новости. Общий объем импорта Японии из России в марте снизился на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а экспорт в Россию просел на 35,5%, свидетельствуют обнародованные в среду данные японского министерства финансов.
В частности, импорт в Россию в прошлом месяце составил 81,2 миллиарда иен (около 524,93 миллиона долларов). Экспорт из Японии в Россию в марте составил 26,77 миллиарда иен (173,06 миллиона долларов).
Падение экспорта наблюдалось по таким позициям, как медицинские изделия (на 96,3%), изделия из пластика (на 81,8%), изделия из железа и стали (на 95,7%), резины (на 22,5%), бумага и бумажные изделия (на 78,2%), генераторы (на 57,7%). Кроме того, в марте снизился экспорт аудио и видеоаппаратуры (на 26,3%), легковых автомобилей (на 15,3%), мотоциклов (на 1,3%) и комплектующих (на 37,4%).