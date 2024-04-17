Рейтинг@Mail.ru
Япония в марте нарастила импорт рыбы из России - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:21 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/yaponiya-1940489823.html
Япония в марте нарастила импорт рыбы из России
Япония в марте нарастила импорт рыбы из России - РИА Новости, 17.04.2024
Япония в марте нарастила импорт рыбы из России
Япония в марте нарастила импорт рыбы и рыбной продукции из РФ на 43,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, но снизила импорт овощей и зерновых,... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T03:21
2024-04-17T03:21
россия
япония
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847042720_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_a5e2062ebe87cf527384ba469674b20c.jpg
ТОКИО, 17 апр – РИА Новости. Япония в марте нарастила импорт рыбы и рыбной продукции из РФ на 43,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, но снизила импорт овощей и зерновых, свидетельствуют обнародованные в среду данные министерства финансов страны. Так, импорт зерновых из России за отчетный период просел на 94,3%. Импорт российских овощей в прошлом месяце этого года снизился на 78%.
https://ria.ru/20240417/yaponiya-1940489518.html
россия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847042720_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_482da9bd630e33964a1dcc94bd063757.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, япония, в мире
Россия, Япония, В мире
Япония в марте нарастила импорт рыбы из России

Япония в марте нарастила импорт рыбы и рыбной продукции из России на 43,7%

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкДобыча минтая на Курилах
Добыча минтая на Курилах - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Добыча минтая на Курилах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 17 апр – РИА Новости. Япония в марте нарастила импорт рыбы и рыбной продукции из РФ на 43,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, но снизила импорт овощей и зерновых, свидетельствуют обнародованные в среду данные министерства финансов страны.
Так, импорт зерновых из России за отчетный период просел на 94,3%. Импорт российских овощей в прошлом месяце этого года снизился на 78%.
Танкер-газовоз у причала завода по производству СПГ - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Япония нарастила импорт СПГ из России
03:15
 
РоссияЯпонияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала