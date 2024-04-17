https://ria.ru/20240417/yaponiya-1940489823.html

Япония в марте нарастила импорт рыбы из России

Япония в марте нарастила импорт рыбы из России - РИА Новости, 17.04.2024

Япония в марте нарастила импорт рыбы из России

Япония в марте нарастила импорт рыбы и рыбной продукции из РФ на 43,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, но снизила импорт овощей и зерновых,... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T03:21

2024-04-17T03:21

2024-04-17T03:21

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ТОКИО, 17 апр – РИА Новости. Япония в марте нарастила импорт рыбы и рыбной продукции из РФ на 43,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, но снизила импорт овощей и зерновых, свидетельствуют обнародованные в среду данные министерства финансов страны. Так, импорт зерновых из России за отчетный период просел на 94,3%. Импорт российских овощей в прошлом месяце этого года снизился на 78%.

https://ria.ru/20240417/yaponiya-1940489518.html

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