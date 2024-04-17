https://ria.ru/20240417/wsj-1940546378.html

Украинские войска не могут эффективно действовать сообща, сообщили СМИ

Украинские войска не могут эффективно действовать сообща, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.04.2024

Украинские войска не могут эффективно действовать сообща, сообщили СМИ

Вооруженные силы Украины из-за нехватки дополнительного личного состава для проведения ротации разместили на восточной линии фронта разнородные и неполные... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T12:16

2024-04-17T12:16

2024-04-17T12:16

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Украины из-за нехватки дополнительного личного состава для проведения ротации разместили на восточной линии фронта разнородные и неполные подразделения, которые не могут эффективно действовать сообща, пишет газета Wall Street Journal. "Линии фронта удерживаются разнородными подразделениями, которым не хватает полного комплекта", - говорится в сообщении издания. Как пишет Wall Street Journal, отсутствие у Украины значительного дополнительного личного состава означает, что потери восполняются частями. "Это также создает разнородные подразделения, которым трудно эффективно общаться и сотрудничать", - отмечается в статье. Также издание указывает на то, что плохая подготовка военных и слабая координация ограничивают их эффективность. Верховная рада 11 апреля приняла скандальный законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа накануне внесения его на рассмотрение во втором чтении, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html

https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938300974.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины