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Зампреда думы Жигулевска подозревают в получении крупной взятки
Зампреда думы Жигулевска подозревают в получении крупной взятки - РИА Новости, 17.04.2024
Зампреда думы Жигулевска подозревают в получении крупной взятки
Заместитель председателя думы Жигулевска в Самарской области задержан по подозрению в получении взятки в 3 миллиона рублей от фирмы, которая после этого в... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T14:38
2024-04-17T14:38
2024-04-17T14:38
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САМАРА, 17 апр - РИА Новости. Заместитель председателя думы Жигулевска в Самарской области задержан по подозрению в получении взятки в 3 миллиона рублей от фирмы, которая после этого в качестве субподрядчика выполняла работы по нацпроекту, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале. По версии следствия, с января по апрель подозреваемый, являясь зампредседателя думы Жигулевска, директором муниципального казенного учреждения "Жигулевскстройзаказчик", получил от представителя коммерческой организации незаконное вознаграждение на сумму 3 миллиона рублей. Взамен фирма стала субподрядчиком для выполнения работ, финансируемых в рамках национального проекта. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). "Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Самарской области. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - сообщило региональное СУСК России. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале уточнил, что задержанный - Николай Радайкин, он был взят с поличным при получении взятки.
https://ria.ru/20240417/rozysk-1940508153.html
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происшествия, россия, жигулевск, самарская область, александр хинштейн, госдума рф
Происшествия, Россия, Жигулевск, Самарская область, Александр Хинштейн, Госдума РФ
Зампреда думы Жигулевска подозревают в получении крупной взятки
Зампреда думы Жигулевска подозревают в получении взятки в три миллиона рублей