https://ria.ru/20240417/vyrabotka-1940674144.html

Компания-представитель молочного завода Кубани увеличила выработку на 18%

Компания-представитель молочного завода Кубани увеличила выработку на 18% - РИА Новости, 17.04.2024

Компания-представитель молочного завода Кубани увеличила выработку на 18%

Армавирская компания, которая является торговым представителем молочного завода Краснодарского края, на 18% увеличила выработку благодаря внедрению бережливых... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T22:02

2024-04-17T22:02

2024-04-17T22:02

краснодарский край

экономика

технологии

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Армавирская компания, которая является торговым представителем молочного завода Краснодарского края, на 18% увеличила выработку благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации региона. "Компания "Милк Маркет" подвела итоги участия в национальном проекте "Производительность труда". Предприятие является основным торговым представителем молочного завода "МолПромКубань". Благодаря бережливым технологиям на производстве оптимизировали приемку, хранение и отгрузку готовой продукции – сократили время протекания процессов на 12,1%, снизили уровень запасов на 11,9% и увеличили выработку на 18%", - говорится в сообщении. Отмечается, что эксперты регионального центра компетенций вместе с сотрудниками компании организовали зонирование склада и ранжирование ассортимента по частоте отгрузки, что помогло сократить лишнюю транспортировку и время ожидания для клиентов. Также на предприятии разработали стандарт операционной процедуры для работы грузчика на складе. Это позволило сократить время поиска товаров. А замена упаковки паллета на более качественную позволила снизить число претензий от заказчиков на поставляемый товар, добавили власти. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. С 2024 года присоединиться к национальному проекту могут и организации туристической индустрии с выручкой от 180 миллионов рублей в год, по данным администрации.

https://ria.ru/20240416/produktsiya-1940459541.html

https://ria.ru/20240415/sakhar-1940270956.html

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, краснодарский край