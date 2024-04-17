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Компания-представитель молочного завода Кубани увеличила выработку на 18%
Компания-представитель молочного завода Кубани увеличила выработку на 18% - РИА Новости, 17.04.2024
Компания-представитель молочного завода Кубани увеличила выработку на 18%
Армавирская компания, которая является торговым представителем молочного завода Краснодарского края, на 18% увеличила выработку благодаря внедрению бережливых... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T22:02
2024-04-17T22:02
2024-04-17T22:02
краснодарский край
экономика
технологии
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Армавирская компания, которая является торговым представителем молочного завода Краснодарского края, на 18% увеличила выработку благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации региона. "Компания "Милк Маркет" подвела итоги участия в национальном проекте "Производительность труда". Предприятие является основным торговым представителем молочного завода "МолПромКубань". Благодаря бережливым технологиям на производстве оптимизировали приемку, хранение и отгрузку готовой продукции – сократили время протекания процессов на 12,1%, снизили уровень запасов на 11,9% и увеличили выработку на 18%", - говорится в сообщении. Отмечается, что эксперты регионального центра компетенций вместе с сотрудниками компании организовали зонирование склада и ранжирование ассортимента по частоте отгрузки, что помогло сократить лишнюю транспортировку и время ожидания для клиентов. Также на предприятии разработали стандарт операционной процедуры для работы грузчика на складе. Это позволило сократить время поиска товаров. А замена упаковки паллета на более качественную позволила снизить число претензий от заказчиков на поставляемый товар, добавили власти. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. С 2024 года присоединиться к национальному проекту могут и организации туристической индустрии с выручкой от 180 миллионов рублей в год, по данным администрации.
https://ria.ru/20240416/produktsiya-1940459541.html
https://ria.ru/20240415/sakhar-1940270956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, краснодарский край
Краснодарский край, Экономика, Технологии, Краснодарский край
КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости.
Армавирская компания, которая является торговым представителем молочного завода Краснодарского края, на 18% увеличила выработку благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили
в пресс-службе администрации региона.
"Компания "Милк Маркет" подвела итоги участия в национальном проекте "Производительность труда". Предприятие является основным торговым представителем молочного завода "МолПромКубань". Благодаря бережливым технологиям на производстве оптимизировали приемку, хранение и отгрузку готовой продукции – сократили время протекания процессов на 12,1%, снизили уровень запасов на 11,9% и увеличили выработку на 18%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эксперты регионального центра компетенций вместе с сотрудниками компании организовали зонирование склада и ранжирование ассортимента по частоте отгрузки, что помогло сократить лишнюю транспортировку и время ожидания для клиентов.
Также на предприятии разработали стандарт операционной процедуры для работы грузчика на складе. Это позволило сократить время поиска товаров. А замена упаковки паллета на более качественную позволила снизить число претензий от заказчиков на поставляемый товар, добавили власти.
Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. С 2024 года присоединиться к национальному проекту могут и организации туристической индустрии с выручкой от 180 миллионов рублей в год, по данным администрации.