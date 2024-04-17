Рейтинг@Mail.ru
Законопроект США по Украине предписывает возмещение ей экономической помощи - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:56 17.04.2024 (обновлено: 20:32 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/vozmeschenie-1940653147.html
Законопроект США по Украине предписывает возмещение ей экономической помощи
Законопроект США по Украине предписывает возмещение ей экономической помощи - РИА Новости, 17.04.2024
Законопроект США по Украине предписывает возмещение ей экономической помощи
Подготовленный в палате представителей законопроект предписывает президенту США Джо Байдену договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи с... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T19:56
2024-04-17T20:32
специальная военная операция на украине
украина
сша
киев
в мире
джо байден
евразия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149910/43/1499104399_0:273:5058:3118_1920x0_80_0_0_52ba63120d6e676974b99f96f7ed1451.jpg
ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Подготовленный в палате представителей законопроект предписывает президенту США Джо Байдену договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи с возможностью списания до половины суммы долга."Не позднее 60 дней после вступления в силу настоящего закона президент вступает в соглашение с правительством Украины касательно возмещения экономической помощи, предоставленной ею США", - сказано в тексте документа.Возврату, по замыслу авторов, также подлежат средства, выделяемые по статьям законопроекта "Фонд экономической поддержки" и "Содействие Европе, Евразии и Центральной Азии".Президенту предоставляется право списать до половины соответствующей задолженности Украины, но не ранее 15 ноября 2024 года.
https://ria.ru/20240417/proekt-1940661966.html
украина
сша
киев
евразия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149910/43/1499104399_270:0:4790:3390_1920x0_80_0_0_de0740c327c8cde0b0294b965e09b8b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, киев, в мире, джо байден, евразия
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Киев, В мире, Джо Байден, Евразия
Законопроект США по Украине предписывает возмещение ей экономической помощи

Президент США должен договориться с Украиной о возмещении экономической помощи

© AP Photo / Alex BrandonСеверное крыло Белого дома
Северное крыло Белого дома - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Северное крыло Белого дома . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Подготовленный в палате представителей законопроект предписывает президенту США Джо Байдену договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи с возможностью списания до половины суммы долга.
«
"Не позднее 60 дней после вступления в силу настоящего закона президент вступает в соглашение с правительством Украины касательно возмещения экономической помощи, предоставленной ею США", - сказано в тексте документа.
Возврату, по замыслу авторов, также подлежат средства, выделяемые по статьям законопроекта "Фонд экономической поддержки" и "Содействие Европе, Евразии и Центральной Азии".
Президенту предоставляется право списать до половины соответствующей задолженности Украины, но не ранее 15 ноября 2024 года.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Проект: Госдеп и Пентагон должны представить стратегию по поддержке Украины
Вчера, 20:30
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАКиевВ миреДжо БайденЕвразия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала