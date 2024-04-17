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Законопроект США по Украине предписывает возмещение ей экономической помощи
Законопроект США по Украине предписывает возмещение ей экономической помощи - РИА Новости, 17.04.2024
Законопроект США по Украине предписывает возмещение ей экономической помощи
Подготовленный в палате представителей законопроект предписывает президенту США Джо Байдену договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи с... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T19:56
2024-04-17T19:56
2024-04-17T20:32
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Подготовленный в палате представителей законопроект предписывает президенту США Джо Байдену договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи с возможностью списания до половины суммы долга."Не позднее 60 дней после вступления в силу настоящего закона президент вступает в соглашение с правительством Украины касательно возмещения экономической помощи, предоставленной ею США", - сказано в тексте документа.Возврату, по замыслу авторов, также подлежат средства, выделяемые по статьям законопроекта "Фонд экономической поддержки" и "Содействие Европе, Евразии и Центральной Азии".Президенту предоставляется право списать до половины соответствующей задолженности Украины, но не ранее 15 ноября 2024 года.
https://ria.ru/20240417/proekt-1940661966.html
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украина, сша, киев, в мире, джо байден, евразия
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Киев, В мире, Джо Байден, Евразия
Законопроект США по Украине предписывает возмещение ей экономической помощи
Президент США должен договориться с Украиной о возмещении экономической помощи