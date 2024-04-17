https://ria.ru/20240417/vozmeschenie-1940653147.html

Законопроект США по Украине предписывает возмещение ей экономической помощи

Законопроект США по Украине предписывает возмещение ей экономической помощи - РИА Новости, 17.04.2024

Законопроект США по Украине предписывает возмещение ей экономической помощи

Подготовленный в палате представителей законопроект предписывает президенту США Джо Байдену договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи с... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T19:56

2024-04-17T19:56

2024-04-17T20:32

специальная военная операция на украине

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Подготовленный в палате представителей законопроект предписывает президенту США Джо Байдену договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи с возможностью списания до половины суммы долга."Не позднее 60 дней после вступления в силу настоящего закона президент вступает в соглашение с правительством Украины касательно возмещения экономической помощи, предоставленной ею США", - сказано в тексте документа.Возврату, по замыслу авторов, также подлежат средства, выделяемые по статьям законопроекта "Фонд экономической поддержки" и "Содействие Европе, Евразии и Центральной Азии".Президенту предоставляется право списать до половины соответствующей задолженности Украины, но не ранее 15 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20240417/proekt-1940661966.html

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сша

киев

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украина, сша, киев, в мире, джо байден, евразия