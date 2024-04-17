https://ria.ru/20240417/vaktsinatsiya-1940618618.html

Более 33 тысяч жителей Оренбуржья вакцинировали против гепатита А

Более 33 тысяч жителей Оренбуржья вакцинировали против гепатита А - РИА Новости, 17.04.2024

Более 33 тысяч жителей Оренбуржья вакцинировали против гепатита А

Больше 33 тысяч жителей вакцинировано против гепатита А в Оренбургской области, эта работа продолжается, рассказал губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T16:52

2024-04-17T16:52

2024-04-17T17:07

общество

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

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УФА, 17 апр - РИА Новости. Больше 33 тысяч жителей вакцинировано против гепатита А в Оренбургской области, эта работа продолжается, рассказал губернатор региона Денис Паслер."Прививаем жителей. Уже привито более 33 тысяч жителей, 11 796 из них дети. При содействии правительства РФ поставлено 120 тыс доз вакцины (от гепатита А - ред.) ",- сказал Паслер на совещании у президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции.На территории Оренбургской области действует режим ЧС по паводку федерального значения.

https://ria.ru/20231120/gepatit-1910658010.html

оренбургская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, оренбургская область, наводнения в россии — 2024