Рейтинг@Mail.ru
Более 33 тысяч жителей Оренбуржья вакцинировали против гепатита А - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 17.04.2024 (обновлено: 17:07 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/vaktsinatsiya-1940618618.html
Более 33 тысяч жителей Оренбуржья вакцинировали против гепатита А
Более 33 тысяч жителей Оренбуржья вакцинировали против гепатита А - РИА Новости, 17.04.2024
Более 33 тысяч жителей Оренбуржья вакцинировали против гепатита А
Больше 33 тысяч жителей вакцинировано против гепатита А в Оренбургской области, эта работа продолжается, рассказал губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:52
2024-04-17T17:07
общество
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869376961_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_2b41956c66551c68c324762ca63694da.jpg
УФА, 17 апр - РИА Новости. Больше 33 тысяч жителей вакцинировано против гепатита А в Оренбургской области, эта работа продолжается, рассказал губернатор региона Денис Паслер."Прививаем жителей. Уже привито более 33 тысяч жителей, 11 796 из них дети. При содействии правительства РФ поставлено 120 тыс доз вакцины (от гепатита А - ред.) ",- сказал Паслер на совещании у президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции.На территории Оренбургской области действует режим ЧС по паводку федерального значения.
https://ria.ru/20231120/gepatit-1910658010.html
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869376961_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_f4d51297e5a64c00828cfa91873bc859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, оренбургская область, наводнения в россии — 2024
Общество, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024
Более 33 тысяч жителей Оренбуржья вакцинировали против гепатита А

Губернатор: более 33 тысяч жителей Оренбуржья вакцинировали против гепатита А

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник набирает в шприц компонент вакцины
Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины . Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 17 апр - РИА Новости. Больше 33 тысяч жителей вакцинировано против гепатита А в Оренбургской области, эта работа продолжается, рассказал губернатор региона Денис Паслер.
"Прививаем жителей. Уже привито более 33 тысяч жителей, 11 796 из них дети. При содействии правительства РФ поставлено 120 тыс доз вакцины (от гепатита А - ред.) ",- сказал Паслер на совещании у президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции.
На территории Оренбургской области действует режим ЧС по паводку федерального значения.
Девушка сдает кровь из вены - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Минздрав предложил включить бесплатный тест на гепатит С в профосмотры
20 ноября 2023, 19:09
 
ОбществоОренбургская областьНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала