https://ria.ru/20240417/vaktsinatsiya-1940618618.html
Более 33 тысяч жителей Оренбуржья вакцинировали против гепатита А
Более 33 тысяч жителей Оренбуржья вакцинировали против гепатита А - РИА Новости, 17.04.2024
Более 33 тысяч жителей Оренбуржья вакцинировали против гепатита А
Больше 33 тысяч жителей вакцинировано против гепатита А в Оренбургской области, эта работа продолжается, рассказал губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:52
2024-04-17T16:52
2024-04-17T17:07
общество
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869376961_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_2b41956c66551c68c324762ca63694da.jpg
УФА, 17 апр - РИА Новости. Больше 33 тысяч жителей вакцинировано против гепатита А в Оренбургской области, эта работа продолжается, рассказал губернатор региона Денис Паслер."Прививаем жителей. Уже привито более 33 тысяч жителей, 11 796 из них дети. При содействии правительства РФ поставлено 120 тыс доз вакцины (от гепатита А - ред.) ",- сказал Паслер на совещании у президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции.На территории Оренбургской области действует режим ЧС по паводку федерального значения.
https://ria.ru/20231120/gepatit-1910658010.html
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869376961_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_f4d51297e5a64c00828cfa91873bc859.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, оренбургская область, наводнения в россии — 2024
Общество, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024
Более 33 тысяч жителей Оренбуржья вакцинировали против гепатита А
Губернатор: более 33 тысяч жителей Оренбуржья вакцинировали против гепатита А