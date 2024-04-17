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"Будет хуже": в Германии сделали Украине неожиданное предложение
"Будет хуже": в Германии сделали Украине неожиданное предложение - РИА Новости, 17.04.2024
"Будет хуже": в Германии сделали Украине неожиданное предложение
Украине необходимо начать мирные переговоры с Россией как можно скорее, поскольку каждый день положение Киева становится все более тяжелым, заявила немецкий... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T10:20
2024-04-17T10:20
2024-04-17T11:54
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украине необходимо начать мирные переговоры с Россией как можно скорее, поскольку каждый день положение Киева становится все более тяжелым, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в программе Maishberger на канале Das Erste."Я уже целый год призываю к этому (прекращению огня. — Прим. ред.), и тогда переговорная позиция у Украины была намного лучше. Чем дольше длится конфликт, тем хуже будет ситуация (на Украине. — Прим. ред.)", — отметила она.Вагенкнехт назвала требования президента Украины Владимира Зеленского для мирного урегулирования конфликта нереалистичными. Так, например, добавила она, желание главы киевского режима вернуть Крым совершенно абсурдно. Кроме того, политик подчеркнула, что накачивание Украины западным оружием не помогает завершить конфликт и добиться победы ВСУ, а только все усложняет.В марте президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что страна готова к серьезному разговору о мирном урегулировании украинского конфликта на основе реальной ситуации на местах. При этом президент подчеркнул, что российская сторона не собирается вступать в переговоры только из-за того, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и не позволит использовать мирный процесс для накопления военных ресурсов.Читайте в Дзен: Бегут из страны. В Германии разгорелся крупнейший кризис. Удар по России вернулся бумерангомГород потерян: признание Сырского повергло в шок военного эксперта. Ситуация крайне опасная
https://ria.ru/20240416/ukraina-1940384544.html
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в мире, украина, россия, германия, сара вагенкнехт, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Германия, Сара Вагенкнехт, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Будет хуже": в Германии сделали Украине неожиданное предложение
Вагенкнехт призвала начать переговоры по Украине как можно скорее