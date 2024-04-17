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Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 81 сантиметр
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 81 сантиметр - РИА Новости, 17.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 81 сантиметр
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 0.00 18 апреля (22.00 мск 17 апреля), поднялся с утра на 81 сантиметр и достиг 946 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T22:15
2024-04-17T22:15
2024-04-17T22:15
тобол (река)
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наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 0.00 18 апреля (22.00 мск 17 апреля), поднялся с утра на 81 сантиметр и достиг 946 сантиметров, сообщает горадминистрация. Как сообщала горадминистрация, на 8.00 (6.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 8.00 (6.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 8.00 (06.00 мск) среды – до 865 см. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров). По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 0.00 18 апреля (22.00 мск 17 апреля) уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 946 сантиметров.
https://ria.ru/20240415/tobol-1940188805.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024
Тобол (река), Курган, Курганская область, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 81 сантиметр
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за день поднялся до 946 сантиметров