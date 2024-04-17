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Консульство Украины в Лондоне ввело ограничения по выдаче загранпаспортов - РИА Новости, 17.04.2024
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03:01 17.04.2024 (обновлено: 03:08 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/ukraina-1940488294.html
Консульство Украины в Лондоне ввело ограничения по выдаче загранпаспортов
Консульство Украины в Лондоне ввело ограничения по выдаче загранпаспортов - РИА Новости, 17.04.2024
Консульство Украины в Лондоне ввело ограничения по выдаче загранпаспортов
Консульство Украины в Лондоне вводит ограничения по выдаче загранпаспортов, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T03:01
2024-04-17T03:08
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Консульство Украины в Лондоне вводит ограничения по выдаче загранпаспортов, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Консульство Украины в Лондоне вводит ограничения по выдаче загранпаспортов. Оно создаёт отдельную электронную очередь для граждан Украины, у которых срок действия загранпаспортов истёк или истекает до конца июня", - пишет издание со ссылкой на сообщение в Telegram-канале консульства. При этом консульство просит не записываться следующие категории граждан: лиц, имеющих действующий паспорт, которые хотят оформить себе второй; лиц, потерявших загранпаспорт; тех, кто оформляет паспорта для детей младше 16 лет; а также украинцев, живущих в Шотландии и Северной Ирландии, отмечает издание. По данным издания, получение второго паспорта в настоящее время является самой популярной услугой для мужчин, которые не хотят сталкиваться с украинскими диппредставительствами после вступления в силу ужесточённого закона о мобилизации, то есть после 16 мая: закон обязывает предъявлять военный билет для получения загранпаспорта за рубежом.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html
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украина, лондон, шотландия, в мире, великобритания
Украина, Лондон, Шотландия, В мире, Великобритания
Консульство Украины в Лондоне ввело ограничения по выдаче загранпаспортов

"Страна.ua": консульство Украины в Лондоне ограничило выдачу загранпаспортов

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Консульство Украины в Лондоне вводит ограничения по выдаче загранпаспортов, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Консульство Украины в Лондоне вводит ограничения по выдаче загранпаспортов. Оно создаёт отдельную электронную очередь для граждан Украины, у которых срок действия загранпаспортов истёк или истекает до конца июня", - пишет издание со ссылкой на сообщение в Telegram-канале консульства.
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При этом консульство просит не записываться следующие категории граждан: лиц, имеющих действующий паспорт, которые хотят оформить себе второй; лиц, потерявших загранпаспорт; тех, кто оформляет паспорта для детей младше 16 лет; а также украинцев, живущих в Шотландии и Северной Ирландии, отмечает издание.
По данным издания, получение второго паспорта в настоящее время является самой популярной услугой для мужчин, которые не хотят сталкиваться с украинскими диппредставительствами после вступления в силу ужесточённого закона о мобилизации, то есть после 16 мая: закон обязывает предъявлять военный билет для получения загранпаспорта за рубежом.
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