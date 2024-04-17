https://ria.ru/20240417/turtsiya-1940558232.html
Дата визита Путина в Турцию пока не согласована, заявил Песков
Дата визита Путина в Турцию пока не согласована, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2024
Дата визита Путина в Турцию пока не согласована, заявил Песков
Дата визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не согласована из-за графика лидеров двух стран, это не означает паузы в контактах на высшем уровне,... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:56
2024-04-17T12:56
2024-04-17T12:56
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Дата визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не согласована из-за графика лидеров двух стран, это не означает паузы в контактах на высшем уровне, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что дата визита Путина в Турцию пока не определена, по его словам, он находится в постоянной связи с российским коллегой. "Дата, действительно, пока не согласована. Причина была в том, что у нас были выборы, потом, сейчас идет подготовка к инаугурации, у Эрдогана тоже напряженная программа, были региональные муниципальные выборы, поэтому графики иногда бывает непросто согласовать, но это не означает, что у нас какая-то пауза в контактах на высшем уровне", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему дата визита Путина пока не согласована.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган
Турция, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Дата визита Путина в Турцию пока не согласована, заявил Песков
Песков: дата визита Путина в Турцию пока не согласована из-за графика
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Дата визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не согласована из-за графика лидеров двух стран, это не означает паузы в контактах на высшем уровне, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
ранее заявил, что дата визита Путина в Турцию пока не определена, по его словам, он находится в постоянной связи с российским коллегой.
"Дата, действительно, пока не согласована. Причина была в том, что у нас были выборы, потом, сейчас идет подготовка к инаугурации, у Эрдогана тоже напряженная программа, были региональные муниципальные выборы, поэтому графики иногда бывает непросто согласовать, но это не означает, что у нас какая-то пауза в контактах на высшем уровне", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему дата визита Путина пока не согласована.