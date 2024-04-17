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Дата визита Путина в Турцию пока не согласована, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2024
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12:56 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/turtsiya-1940558232.html
Дата визита Путина в Турцию пока не согласована, заявил Песков
Дата визита Путина в Турцию пока не согласована, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2024
Дата визита Путина в Турцию пока не согласована, заявил Песков
Дата визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не согласована из-за графика лидеров двух стран, это не означает паузы в контактах на высшем уровне,... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:56
2024-04-17T12:56
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владимир путин
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Дата визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не согласована из-за графика лидеров двух стран, это не означает паузы в контактах на высшем уровне, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что дата визита Путина в Турцию пока не определена, по его словам, он находится в постоянной связи с российским коллегой. "Дата, действительно, пока не согласована. Причина была в том, что у нас были выборы, потом, сейчас идет подготовка к инаугурации, у Эрдогана тоже напряженная программа, были региональные муниципальные выборы, поэтому графики иногда бывает непросто согласовать, но это не означает, что у нас какая-то пауза в контактах на высшем уровне", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему дата визита Путина пока не согласована.
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турция, россия, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган
Турция, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
В мире
Дата визита Путина в Турцию пока не согласована, заявил Песков

Песков: дата визита Путина в Турцию пока не согласована из-за графика

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Дата визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не согласована из-за графика лидеров двух стран, это не означает паузы в контактах на высшем уровне, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что дата визита Путина в Турцию пока не определена, по его словам, он находится в постоянной связи с российским коллегой.
"Дата, действительно, пока не согласована. Причина была в том, что у нас были выборы, потом, сейчас идет подготовка к инаугурации, у Эрдогана тоже напряженная программа, были региональные муниципальные выборы, поэтому графики иногда бывает непросто согласовать, но это не означает, что у нас какая-то пауза в контактах на высшем уровне", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему дата визита Путина пока не согласована.
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В миреТурцияРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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