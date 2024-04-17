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Власти Амстердама борются с массовым туризмом - РИА Новости, 17.04.2024
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Туризм
 
20:49 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/turizm-1940666429.html
Власти Амстердама борются с массовым туризмом
Власти Амстердама борются с массовым туризмом - РИА Новости, 17.04.2024
Власти Амстердама борются с массовым туризмом
Власти Амстердама больше не будут разрешать строительство новых отелей в городе в рамках борьбы с массовым туризмом, сообщила в среду мэрия города. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T20:49
2024-04-17T20:49
туризм
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ГААГА, 17 апр - РИА Новости. Власти Амстердама больше не будут разрешать строительство новых отелей в городе в рамках борьбы с массовым туризмом, сообщила в среду мэрия города. "Амстердам говорит "нет" новым отелям. Мы хотим сделать и сохранить город пригодным для жизни для его жителей и гостей. Это означает: никакого чрезмерного туризма, никаких новых отелей и не более 20 миллионов ночевок в отелях туристов в год", - говорится в заявлении на сайте мэрии. Строительство нового отеля в Амстердаме будет разрешено только в том случае, если один из старых отелей закроется, а также если новый отель будет лучше, например, будет более современным или более экологичным. Мэрия также призывает строить такие гостиницы за пределами исторического центра. Тем не менее, новый запрет не распространяется на те отели, которые уже получили разрешение. Ранее сообщалось, что власти Амстердама намерены повысить туристический налог в 2024 году: он составит до 12,5% от стоимости номера в отеле. Также планировалось поднять налог и для пассажиров круизных лайнеров, останавливающихся в гавани города. Местная администрация рассчитывает, что такие меры помогут бороться с "чрезмерным туризмом" в Амстердаме.
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новости - туризм, амстердам, в мире, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Амстердам, В мире, Туризм
Власти Амстердама борются с массовым туризмом

В Амстердаме запретили строительство новых отелей для борьбы с массовым туризмом

© AP Photo / Peter DejongЛюди на улице в центре Амсердама, Нидерланды
Люди на улице в центре Амсердама, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Люди на улице в центре Амсердама, Нидерланды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 17 апр - РИА Новости. Власти Амстердама больше не будут разрешать строительство новых отелей в городе в рамках борьбы с массовым туризмом, сообщила в среду мэрия города.
"Амстердам говорит "нет" новым отелям. Мы хотим сделать и сохранить город пригодным для жизни для его жителей и гостей. Это означает: никакого чрезмерного туризма, никаких новых отелей и не более 20 миллионов ночевок в отелях туристов в год", - говорится в заявлении на сайте мэрии.
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Строительство нового отеля в Амстердаме будет разрешено только в том случае, если один из старых отелей закроется, а также если новый отель будет лучше, например, будет более современным или более экологичным.
Мэрия также призывает строить такие гостиницы за пределами исторического центра.
Тем не менее, новый запрет не распространяется на те отели, которые уже получили разрешение.
Ранее сообщалось, что власти Амстердама намерены повысить туристический налог в 2024 году: он составит до 12,5% от стоимости номера в отеле. Также планировалось поднять налог и для пассажиров круизных лайнеров, останавливающихся в гавани города. Местная администрация рассчитывает, что такие меры помогут бороться с "чрезмерным туризмом" в Амстердаме.
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