https://ria.ru/20240417/turizm-1940666429.html

Власти Амстердама борются с массовым туризмом

Власти Амстердама борются с массовым туризмом - РИА Новости, 17.04.2024

Власти Амстердама борются с массовым туризмом

Власти Амстердама больше не будут разрешать строительство новых отелей в городе в рамках борьбы с массовым туризмом, сообщила в среду мэрия города. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T20:49

2024-04-17T20:49

2024-04-17T20:49

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ГААГА, 17 апр - РИА Новости. Власти Амстердама больше не будут разрешать строительство новых отелей в городе в рамках борьбы с массовым туризмом, сообщила в среду мэрия города. "Амстердам говорит "нет" новым отелям. Мы хотим сделать и сохранить город пригодным для жизни для его жителей и гостей. Это означает: никакого чрезмерного туризма, никаких новых отелей и не более 20 миллионов ночевок в отелях туристов в год", - говорится в заявлении на сайте мэрии. Строительство нового отеля в Амстердаме будет разрешено только в том случае, если один из старых отелей закроется, а также если новый отель будет лучше, например, будет более современным или более экологичным. Мэрия также призывает строить такие гостиницы за пределами исторического центра. Тем не менее, новый запрет не распространяется на те отели, которые уже получили разрешение. Ранее сообщалось, что власти Амстердама намерены повысить туристический налог в 2024 году: он составит до 12,5% от стоимости номера в отеле. Также планировалось поднять налог и для пассажиров круизных лайнеров, останавливающихся в гавани города. Местная администрация рассчитывает, что такие меры помогут бороться с "чрезмерным туризмом" в Амстердаме.

https://ria.ru/20231007/michelin-1901015434.html

https://ria.ru/20230928/amsterdam-1899194103.html

амстердам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, амстердам, в мире, туризм