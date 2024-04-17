https://ria.ru/20240417/turisty-1940663538.html

АТОР: россияне не отказываются от путевок в ОАЭ из-за ливней

АТОР: россияне не отказываются от путевок в ОАЭ из-за ливней - РИА Новости, 17.04.2024

АТОР: россияне не отказываются от путевок в ОАЭ из-за ливней

Российские туристы, чьи вылеты в Объединённые Арабские Эмираты должны были состояться 16-17 апреля, переносят даты туров, аннуляций нет, говорится в сообщении... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T20:35

2024-04-17T20:35

2024-04-17T20:35

оаэ

дубай

египет

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские туристы, чьи вылеты в Объединённые Арабские Эмираты должны были состояться 16-17 апреля, переносят даты туров, аннуляций нет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Туроператоры сообщают, что заявок на аннуляцию туров в ОАЭ в среду, 17 апреля, им не поступало", - заявили в АТОР. По словам вице-президента ассоциации, туристы настроены ждать восстановления графика авиасообщения и своего вылета на отдых. "Туроператоры сейчас активно работают с туристами, чьи рейсы должны были состояться 16-18 апреля", - отметили в АТОР. Тат уточнили, что туроператор Space Travel по возможности сдвигает даты туров на 2–3 дня тем, кто не смог вылететь на отдых в ОАЭ по погодным условиям. Отмечается, что туроператор "Интурист" аннулировал туры по отмененным рейсам flydubai на 17 и 18 апреля и предлагает туристам два варианта: полный возврат денежных средств или перенос дат путешествия. "Принимающий офис подтвердил, что отели будут лояльны и будут перебронировать проживание без штрафов, если рейс, на котором туристы должны были прилететь, был отменен. По нашей практике, большинство туристов захотят сдвинуть сроки тура, а не аннулировать его", – процитировали в АТОР слова представителя компании. "Что касается туров с датами начала после 19 апреля, они будут рассматриваться после того, как станут понятны сроки нормализации работы аэропорта в Дубае. По прогнозам экспертов, это произойдет в течение ближайших дней", - заявили в ассоциации. При этом в "Интуристе" прогнозируют, что произошедший форс-мажор никак не отразится на спросе туристов на ОАЭ в дальнейшем. "Страна входит в ТОП-3 круглогодичных направлений у российских туристов, конкурируя с Египтом и летней Турцией. Туристы настроены ехать на отдых, тем более что впереди майские праздники", – процитировали в АТОР слова представителя туроператора "Интурист". В ОАЭ с начала недели установилась непогода, идут сильные дожди, которые сопровождаются шквалистым ветром и грозами. Из-за затопления улиц и автомагистралей в городах парализована работа общественного транспорта, закрыты учебные заведения и госучреждения.

https://ria.ru/20240416/oteli-1940454254.html

https://ria.ru/20240417/dubay-1940583280.html

оаэ

дубай

египет

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Затопленные улицы Дубая Из-за шторма в международном аэропорту Дубая отменили десятки авиарейсов, а власти объявили о закрытии школ по всей территории ОАЭ. 2024-04-17T20:35 true PT1M32S

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оаэ, дубай, египет, ассоциация туроператоров россии (атор)