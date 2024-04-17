https://ria.ru/20240417/turisty-1940541765.html

Застрявшие в аэропортах ОАЭ россияне жалуются, что не получают воду

Застрявшие в аэропортах ОАЭ россияне жалуются, что не получают воду - РИА Новости, 17.04.2024

Застрявшие в аэропортах ОАЭ россияне жалуются, что не получают воду

Российские туристы, застрявшие в аэропортах Дубая и Шарджи из-за непогоды, жалуются на отсутствие воды и еды, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:54

2024-04-17T11:54

2024-04-17T12:54

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские туристы, застрявшие в аэропортах Дубая и Шарджи из-за непогоды, жалуются на отсутствие воды и еды, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян."Туроператоры получают обращения от туристов с сообщениями о том, что им не предоставляют ни воду, ни еду в аэропортах Дубая и Шарджи. Но туроператоры не имеют доступа в стерильную зону, там туристов должны обеспечивать всем необходимым авиаперевозчики", — сказал собеседник агентства.Ассоциация будет требовать от авиакомпаний исполнения международных авиационных правил и соблюдения прав пассажиров, подчеркнул Мурадян.По информации Ситуационно-кризисного центра МИД, которую приводит Минэкономразвития, в Абу-Даби и Дубае — сильные ливни и порывистый ветер. Власти ОАЭ предупреждают, что непогода, осадки и красный уровень опасности продлятся до 18:00 мск 17 апреля.Международный аэропорт Дубая сообщил в соцсетях, что есть значительные сбои в работе и задержки рейсов. Подтопления и перекрытия дорог ограничили транспортные возможности для прибывающих и вылетающих гостей.По данным МЭР, сейчас в ОАЭ находятся около двух тысяч организованных туристов из России, они обеспечены жильем и питаем. Там подчеркнули, что Минэкономразвития следит за ситуацией с задержкой вылета российских туристов.

https://ria.ru/20240417/dubay-1940506180.html

https://realty.ria.ru/20240329/interes-1936533975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оаэ, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, в мире