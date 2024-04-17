https://ria.ru/20240417/turisty-1940541765.html
Застрявшие в аэропортах ОАЭ россияне жалуются, что не получают воду
Застрявшие в аэропортах ОАЭ россияне жалуются, что не получают воду - РИА Новости, 17.04.2024
Застрявшие в аэропортах ОАЭ россияне жалуются, что не получают воду
Российские туристы, застрявшие в аэропортах Дубая и Шарджи из-за непогоды, жалуются на отсутствие воды и еды, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:54
2024-04-17T11:54
2024-04-17T12:54
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские туристы, застрявшие в аэропортах Дубая и Шарджи из-за непогоды, жалуются на отсутствие воды и еды, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян."Туроператоры получают обращения от туристов с сообщениями о том, что им не предоставляют ни воду, ни еду в аэропортах Дубая и Шарджи. Но туроператоры не имеют доступа в стерильную зону, там туристов должны обеспечивать всем необходимым авиаперевозчики", — сказал собеседник агентства.Ассоциация будет требовать от авиакомпаний исполнения международных авиационных правил и соблюдения прав пассажиров, подчеркнул Мурадян.По информации Ситуационно-кризисного центра МИД, которую приводит Минэкономразвития, в Абу-Даби и Дубае — сильные ливни и порывистый ветер. Власти ОАЭ предупреждают, что непогода, осадки и красный уровень опасности продлятся до 18:00 мск 17 апреля.Международный аэропорт Дубая сообщил в соцсетях, что есть значительные сбои в работе и задержки рейсов. Подтопления и перекрытия дорог ограничили транспортные возможности для прибывающих и вылетающих гостей.По данным МЭР, сейчас в ОАЭ находятся около двух тысяч организованных туристов из России, они обеспечены жильем и питаем. Там подчеркнули, что Минэкономразвития следит за ситуацией с задержкой вылета российских туристов.
https://ria.ru/20240417/dubay-1940506180.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, в мире
Туризм, ОАЭ, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм, В мире
Застрявшие в аэропортах ОАЭ россияне жалуются, что не получают воду
Застрявшие в аэропортах ОАЭ россияне жалуются, что не получают воду и питание
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские туристы, застрявшие в аэропортах Дубая и Шарджи из-за непогоды, жалуются на отсутствие воды и еды, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
"Туроператоры получают обращения от туристов с сообщениями о том, что им не предоставляют ни воду, ни еду в аэропортах Дубая и Шарджи. Но туроператоры не имеют доступа в стерильную зону, там туристов должны обеспечивать всем необходимым авиаперевозчики", — сказал собеседник агентства.
Ассоциация будет требовать от авиакомпаний исполнения международных авиационных правил и соблюдения прав пассажиров, подчеркнул Мурадян.
По информации Ситуационно-кризисного центра МИД, которую приводит Минэкономразвития
, в Абу-Даби
и Дубае — сильные ливни и порывистый ветер. Власти ОАЭ
предупреждают, что непогода, осадки и красный уровень опасности продлятся до 18:00 мск 17 апреля.
Международный аэропорт Дубая сообщил в соцсетях, что есть значительные сбои в работе и задержки рейсов. Подтопления и перекрытия дорог ограничили транспортные возможности для прибывающих и вылетающих гостей.
По данным МЭР, сейчас в ОАЭ находятся около двух тысяч организованных туристов из России
, они обеспечены жильем и питаем. Там подчеркнули, что Минэкономразвития следит за ситуацией с задержкой вылета российских туристов.