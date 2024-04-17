https://ria.ru/20240417/trevoga-1940661026.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.04.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T20:27

2024-04-17T20:27

2024-04-17T20:27

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харьковская область

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россия

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 19.59 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской. Следом ее объявили в Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

в мире, харьковская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины