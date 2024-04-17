https://ria.ru/20240417/trevoga-1940661026.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.04.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T20:27
2024-04-17T20:27
2024-04-17T20:27
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 19.59 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской. Следом ее объявили в Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Харьковская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской и еще двух украинских областях объявили воздушную тревогу