https://ria.ru/20240417/trevoga-1940509479.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.04.2024

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в среду в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T09:01

2024-04-17T09:01

2024-04-17T09:19

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, воздушная тревога была объявлена в Киеве в 8.48 мск, в течение нескольких минут к столице Украины присоединились соседние регионы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240417/trevoga-1940493862.html

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, украина, в мире