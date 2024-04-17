https://ria.ru/20240417/trevoga-1940509479.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.04.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в среду в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T09:01
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, воздушная тревога была объявлена в Киеве в 8.48 мск, в течение нескольких минут к столице Украины присоединились соседние регионы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, В мире
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, воздушная тревога была объявлена в Киеве в 8.48 мск, в течение нескольких минут к столице Украины присоединились соседние регионы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.