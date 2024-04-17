https://ria.ru/20240417/trassa-1940601501.html

На участке трассы "Иртыш" в Курганской области ввели ограничения

На участке трассы "Иртыш" в Курганской области ввели ограничения - РИА Новости, 17.04.2024

На участке трассы "Иртыш" в Курганской области ввели ограничения

Временное ограничение для грузового транзита ввели на участке федеральной трасы "Иртыш" в Курганской области из-за эвакуации местных жителей, в среду сообщила... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T15:52

2024-04-17T15:52

2024-04-17T16:08

курганская область

происшествия

наводнения в россии — 2024

россия

тобол (река)

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. Временное ограничение для грузового транзита ввели на участке федеральной трасы "Иртыш" в Курганской области из-за эвакуации местных жителей, в среду сообщила пресс-служба УМВД России по региону."В связи интенсивным ростом уровня воды в реке Тобол и проводимыми мероприятиями по эвакуации жителей подтопляемых и затопляемых территорий 17 апреля, на основании решения комиссии по ЧС владельцем федеральной дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск, на подъезд к городу Тюмень введено временное ограничение движения грузового транзитного транспорта", - говорится в сообщении.Это сделано для того, чтобы обеспечить более комфортные условия для выезда жителей из территорий зоны риска, сохранить их жизни и здоровье, обеспечения беспрепятственного проезда спецтранспорта в район эвакуации и ликвидации последствий паводка, уточняется в сообщении.По данным полиции, также выставлены мобильные посты ДПС из числа сотрудников полиции, которые с 15.00 (13.00 мск) до 20.00 (18.00 мск) будут перенаправлять грузовые транспортные потоки в объезд.Работа мобильных постов полиции организована на границе Курганской и Тюменской областей на территории Белозерского муниципального округа (село Боровлянка), на кольцевой развязке в Кургане в направлении автодороги "Екатеринбург-Шадринск-Курган", а также на 369 километре на кольцевой развязке в городе Макушино, добавляет полиция.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18,718 тысячи человек.По данным ГУМЧС, по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог. В области эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

https://ria.ru/20240417/navodnenie-1940534535.html

https://ria.ru/20240417/pavodok-1940522749.html

курганская область

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тобол (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курганская область, происшествия, наводнения в россии — 2024, россия, тобол (река)