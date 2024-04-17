https://ria.ru/20240417/tomsk-1940565353.html

В Томске объявили штормовое предупреждение

В Томске объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 17.04.2024

В Томске объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в Томске в связи с ожидающимся повышением уровня воды из-за сложной ледовой обстановки на реке Томь, сообщает в среду мэрия в... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T13:18

2024-04-17T13:18

2024-04-17T13:18

происшествия

жкх

томск

томская область

обь

наводнения в россии — 2024

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НОВОСИБИРСК, 17 апр – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявили в Томске в связи с ожидающимся повышением уровня воды из-за сложной ледовой обстановки на реке Томь, сообщает в среду мэрия в Telegram-канале. "В Томске объявлено штормовое предупреждение в связи с повышением уровня воды", - говорится в сообщении. Власти поясняют, что по информации Томского гидрометцентра, в Томске с 18 по 21 апреля будет сохраняться высокая водность в связи со сложной ледовой обстановкой на Томи. Горожан просят соблюдать меры безопасности, а в случае возникновения экстренных ситуаций звонить по номерам 005 или 112. Как сообщалось, уровень воды в реке Томь в районе Томска в последние двое суток незначительно понижался, в связи с чем паводковая ситуация несколько стабилизировалась. В зоне затопления остаются 484 приусадебных участка в различных населенных пунктах и садоводческих товариществах Томской области, а также 33 жилых дома в селе Вершинино и три жилых дома в селе Батурино под Томском. Несколько дней подряд, в том числе в среду для понижения уровня воды в Томи в районе Томска проводятся ледовзрывные работы. В свою очередь, в ГУМЧС по Томской области добавили, что с 18 по 21 апреля высокая водность сохранится и на реке Обь. Так, в районе села Никольское возможен подъем уровня воды до отметок 990–1050 сантиметров (опасные отметки 864, 1020, 1030, 1046 сантиметров), возможны переливы автодороги Володино–Старосайнаково, а также подтопление приусадебных участков в населенных пунктах Никольское, Красный Яр, Карнаухово, Кривошеино, Володино, Старосайнаково.

https://ria.ru/20240412/oblasti-1939497697.html

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происшествия, жкх, томск, томская область, обь, наводнения в россии — 2024