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Уровень реки Тобол у Кургана поднялся еще на 54 сантиметра
Уровень реки Тобол у Кургана поднялся еще на 54 сантиметра - РИА Новости, 17.04.2024
Уровень реки Тобол у Кургана поднялся еще на 54 сантиметра
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 16.00 (14.00 мск) среды, поднялся за 8 часов на 54 сантиметра и достиг 919 сантиметров, сообщила... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T14:17
2024-04-17T14:17
2024-04-17T15:04
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 16.00 (14.00 мск) среды, поднялся за 8 часов на 54 сантиметра и достиг 919 сантиметров, сообщила горадминистрация.Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 16.00 (14.00 мск) среды уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 919 сантиметров.
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курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, курганская область
Курган, Тобол (река), Наводнения в России — 2024, Курганская область
Уровень реки Тобол у Кургана поднялся еще на 54 сантиметра
Власти: уровень реки Тобол у Кургана достиг 919 сантиметров
ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 16.00 (14.00 мск) среды, поднялся за 8 часов на 54 сантиметра и достиг 919 сантиметров, сообщила горадминистрация.
Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 16.00 (14.00 мск) среды уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 919 сантиметров.