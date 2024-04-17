https://ria.ru/20240417/tobol-1940498400.html

Уровень воды в реке Тобол в Кетовском округе под Курганом продолжает расти

Уровень воды в реке Тобол в Кетовском округе под Курганом продолжает расти - РИА Новости, 17.04.2024

Уровень воды в реке Тобол в Кетовском округе под Курганом продолжает расти

Уровень воды в реке Тобол в Кетовском муниципальном округе Курганской области, где днем 16 апреля была преодолена отметка 10 метров, продолжает расти от 2 до 11 РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T06:34

2024-04-17T06:34

2024-04-17T06:49

тобол (река)

курганская область

курган

наводнения в россии — 2024

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в Кетовском муниципальном округе Курганской области, где днем 16 апреля была преодолена отметка 10 метров, продолжает расти от 2 до 11 см, сообщила пресс-служба правительства региона. "В Кетовском округе, где еще днем 16 апреля в районе нескольких сел была преодолена отметка в 10 м, также продолжается рост от 2 до 11 см", - говорится в сообщении. Правительство региона напоминает, что за последние 2 часа уровень воды на реке Тобол в Кургане вырос на 15 см, преодолев отметку "опасное явление". На 17 апреля на 08.00 (06.00 мск) уровень составляет 865 см.Также правительство обращается к жителям затопляемых зон Кургана и Кетовского округа с просьбой "незамедлительно эвакуироваться", в том числе жителям нижней части села Кетово.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным ГУМЧС, по состоянию на 17 апреля, в регионе остаются подтопленными 334 жилых дома и 1148 приусадебных участков в 5 муниципальных округах и областном центре. В области эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

https://ria.ru/20240417/tom-1940498070.html

тобол (река)

курганская область

курган

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тобол (река), курганская область, курган, наводнения в россии — 2024, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)