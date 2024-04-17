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Рост уровня воды в реке Тобол в Кургане стал более интенсивным
Рост уровня воды в реке Тобол в Кургане стал более интенсивным - РИА Новости, 17.04.2024
Рост уровня воды в реке Тобол в Кургане стал более интенсивным
Рост уровня воды в реке Тобол в Кургане стал более интенсивным и достиг 830 сантиметров, прибавив 26 сантиметров за два часа, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T00:28
2024-04-17T00:28
2024-04-17T00:43
курган
тобол (река)
наводнения в россии — 2024
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курганская область
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Рост уровня воды в реке Тобол в Кургане стал более интенсивным и достиг 830 сантиметров, прибавив 26 сантиметров за два часа, сообщается в Telegram-канале правительства региона."Уровень воды в Тоболе продолжает расти, рост стал более интенсивным. В Кургане на 17 апреля на 2:00 (00:00 мск. — Прим. ред.) уровень составляет 830 см, + 26 см за 2 часа", — говорится в сообщении.Отмечается, что в Кетовском округе уровень реки также продолжает расти. Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа необходимо незамедлительно эвакуироваться, добавляется в сообщении.Уральский гидрометцентр спрогнозировал продолжение подъема воды у Кургана до 18 апреля. Максимальная ожидаемая величина — 1070 сантиметров, уточнили в МЧС. При этом неблагоприятным считается уровень 700 сантиметров, а опасным — 850 сантиметров.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. В регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков, в зоне подтопления рискуют оказаться 18 718 человек.По данным на 16 апреля, в зоне паводка в пяти муниципальных округах и самом Кургане остаются 334 дома и 1148 приусадебных участков. Эвакуировали более 13 тысяч человек, действуют 16 пунктов временного размещения.
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Cпасатели на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка
Cпасатели дежурят на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка. По последним данным мэрии, уровень воды поднялся за два часа на 15 сантиметров - до 646.
2024-04-17T00:28
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курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курганская область
Курган, Тобол (река), Наводнения в России — 2024, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Курганская область
Рост уровня воды в реке Тобол в Кургане стал более интенсивным
Уровень воды в реке Тобол в Кургане за два часа поднялся на 26 сантиметров