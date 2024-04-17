https://ria.ru/20240417/telegram-1940491144.html

Дуров спрогнозировал рост аудитории Telegram в течение года

Дуров спрогнозировал рост аудитории Telegram в течение года - РИА Новости, 17.04.2024

Дуров спрогнозировал рост аудитории Telegram в течение года

Основатель Telegram Павел Дуров спрогнозировал, что аудитория мессенджера превысит миллиард в течение года. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T03:57

2024-04-17T03:57

2024-04-17T03:57

технологии

павел дуров

такер карлсон

telegram

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/53/1497305301_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1adb846ca774a13c3e3e3669285fd2af.jpg

ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров спрогнозировал, что аудитория мессенджера превысит миллиард в течение года. "Мы, вероятно, перешагнем за миллиард ежемесячных активных пользователей в течение года с сегодняшнего дня. Я думаю, что дела у нас идут отлично", - сказал предприниматель российского происхождения в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону. Сейчас у Telegram порядка 900 миллионов пользователей, на привлечение которых Дуров, по его словам, не потратил ни одного доллара.

https://ria.ru/20240417/telegram-1940490378.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, павел дуров, такер карлсон, telegram