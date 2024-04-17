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Дуров спрогнозировал рост аудитории Telegram в течение года - РИА Новости, 17.04.2024
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03:57 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/telegram-1940491144.html
Дуров спрогнозировал рост аудитории Telegram в течение года
Дуров спрогнозировал рост аудитории Telegram в течение года - РИА Новости, 17.04.2024
Дуров спрогнозировал рост аудитории Telegram в течение года
Основатель Telegram Павел Дуров спрогнозировал, что аудитория мессенджера превысит миллиард в течение года. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T03:57
2024-04-17T03:57
технологии
павел дуров
такер карлсон
telegram
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров спрогнозировал, что аудитория мессенджера превысит миллиард в течение года. "Мы, вероятно, перешагнем за миллиард ежемесячных активных пользователей в течение года с сегодняшнего дня. Я думаю, что дела у нас идут отлично", - сказал предприниматель российского происхождения в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону. Сейчас у Telegram порядка 900 миллионов пользователей, на привлечение которых Дуров, по его словам, не потратил ни одного доллара.
https://ria.ru/20240417/telegram-1940490378.html
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технологии, павел дуров, такер карлсон, telegram
Технологии, Павел Дуров, Такер Карлсон, Telegram, В мире
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Дуров спрогнозировал рост аудитории Telegram в течение года

Павел Дуров: аудитория Telegram превысит миллиард в течение года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров спрогнозировал, что аудитория мессенджера превысит миллиард в течение года.
"Мы, вероятно, перешагнем за миллиард ежемесячных активных пользователей в течение года с сегодняшнего дня. Я думаю, что дела у нас идут отлично", - сказал предприниматель российского происхождения в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Дуров рассказал о давлении Apple и Google на Telegram
03:32
Сейчас у Telegram порядка 900 миллионов пользователей, на привлечение которых Дуров, по его словам, не потратил ни одного доллара.
 
В миреТехнологииПавел ДуровТакер КарлсонTelegram
 
 
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