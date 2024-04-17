Telegram привлекает повышенное внимание спецслужб США, заявил Дуров
Дуров: спецслужбы США пытались завербовать сотрудника Telegram
© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкЗдание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что его мессенджер пользуется повышенным вниманием американских спецслужб, которые пытались завербовать технического сотрудника и навещали его самого.
"ФБР, службы безопасности уделяют нам слишком много внимания... Была попытка у меня за спиной тайно завербовать моего инженера агентами кибербезопасности", - рассказал он.
Дуров пояснил, что знает об этом со слов подчиненного, и предположил, что американские спецслужбы хотели таким образом получить доступ к системам и базам данных Telegram.
Бизнесмен российского происхождения утверждает, что его самого по прибытии в США встречает пара агентов ФБР с распросами.
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"Однажды я завтракал в 9:00 утра, и ФБР явились в дом, который я арендовал. Это было удивительно. Я подумал, что мы привлекаем слишком много внимания здесь", - сказал Дуров.
Агенты, по его словам, хотели узнать больше о Telegram и, вероятно, "наладить отношения" с тем, чтобы иметь больше возможностей контролировать мессенджер.
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