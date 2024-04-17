https://ria.ru/20240417/telegram-1940484970.html

Telegram привлекает повышенное внимание спецслужб США, заявил Дуров

Telegram привлекает повышенное внимание спецслужб США, заявил Дуров - РИА Новости, 17.04.2024

Telegram привлекает повышенное внимание спецслужб США, заявил Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что его мессенджер пользуется повышенным вниманием американских... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T01:55

2024-04-17T01:55

2024-04-17T02:20

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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что его мессенджер пользуется повышенным вниманием американских спецслужб, которые пытались завербовать технического сотрудника и навещали его самого."ФБР, службы безопасности уделяют нам слишком много внимания... Была попытка у меня за спиной тайно завербовать моего инженера агентами кибербезопасности", - рассказал он.Дуров пояснил, что знает об этом со слов подчиненного, и предположил, что американские спецслужбы хотели таким образом получить доступ к системам и базам данных Telegram.Бизнесмен российского происхождения утверждает, что его самого по прибытии в США встречает пара агентов ФБР с распросами."Однажды я завтракал в 9:00 утра, и ФБР явились в дом, который я арендовал. Это было удивительно. Я подумал, что мы привлекаем слишком много внимания здесь", - сказал Дуров.Агенты, по его словам, хотели узнать больше о Telegram и, вероятно, "наладить отношения" с тем, чтобы иметь больше возможностей контролировать мессенджер.

https://ria.ru/20240416/karlson-1940446629.html

https://ria.ru/20240410/telegram-1939217241.html

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сша, telegram, в мире, павел дуров, такер карлсон, фбр