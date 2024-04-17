https://ria.ru/20240417/tbilisi-1940679629.html

В Тбилиси к зданию правительства прибыли дополнительные бригады полиции

В Тбилиси к зданию правительства прибыли дополнительные бригады полиции - РИА Новости, 17.04.2024

В Тбилиси к зданию правительства прибыли дополнительные бригады полиции

Дополнительные бригады патрульной полиции прибывают к зданию дома правительства в центре Тбилиси, где собрались митингующие против закона об иноагентах,... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T22:58

2024-04-17T22:58

2024-04-17T22:58

в мире

сша

грузия

россия

ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии

тбилиси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940652843_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b711b8ae49e4dcd10a05f40ba5a5e89a.jpg

ТБИЛИСИ, 17 апр - РИА Новости. Дополнительные бригады патрульной полиции прибывают к зданию дома правительства в центре Тбилиси, где собрались митингующие против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Часть митингующих двинулась шествием с территории парламенте из проспекта Руставели в сторону правительственной канцелярии, где здание оцеплено бригадами патрульной полиции. Митингующие требуют отозвать законопроект об иноагентах. Встретиться с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. В апреле текущего года правящая партия "Грузинская мечта" официально повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнять декларацию. В целях выявления таких организаций минюст будет наделен полномочиями проводить исследования и контролировать этот вопрос в любое время. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента по примеру России. Несмотря на то, что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии направлен против друзей страны. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240417/inoagenty-1940608090.html

https://ria.ru/20240415/miting-1940259389.html

сша

грузия

россия

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция в Тбилиси против законопроекта об иноагентах В Тбилиси проходит очередная акция против законопроекта об иноагентах 2024-04-17T22:58 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, грузия, россия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии, тбилиси