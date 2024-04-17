https://ria.ru/20240417/tayani-1940571695.html

Глава МИД Италии призвал Израиль прекратить военные операции в Газе

Глава МИД Италии призвал Израиль прекратить военные операции в Газе - РИА Новости, 17.04.2024

Глава МИД Италии призвал Израиль прекратить военные операции в Газе

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете Stampa заявил, что Израиль должен прекратить военные операции в секторе Газа. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T13:49

2024-04-17T13:49

2024-04-17T13:52

в мире

израиль

антонио таяни

исраэль кац

мид италии

хамас

g7

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153094/54/1530945413_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_31978e3ff8dcb06a087a1111c3bfead7.jpg

РИМ, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете Stampa заявил, что Израиль должен прекратить военные операции в секторе Газа. "Война в секторе Газа была спровоцирована варварским и позорным нападением террористов ХАМАС на гражданское население Израиля. Однако теперь необходимо прекращение огня: Израиль должен прекратить военные операции, которые массово затронули палестинское население", - заявил он. По словам Таяни, перед министерской встречей "Большой семерки" на Капри он провёл разговор с израильским коллегой Исраэлем Кацем. "Я изложил ему нашу точку зрения: Израиль добился явного успеха, практически полностью нейтрализовав последствия неприемлемого иранского нападения. Поэтому я выразил надежду, что они остановятся на этом, закрепив этот политический и военный успех", - сказал глава МИД Италии. Таяни подчеркнул, что по результатам этого разговора у него сложилось впечатление, что "Израиль ещё не решил, что делать". "Я почувствовал, что израильтяне небезразличны к запросам G7 и стран-союзников в целом", - отметил министр.

https://ria.ru/20240417/ft-1940516074.html

https://ria.ru/20231012/khamas-1902346935.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, антонио таяни, исраэль кац, мид италии, хамас, g7, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году