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Глава МИД Италии призвал Израиль прекратить военные операции в Газе - РИА Новости, 17.04.2024
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13:49 17.04.2024 (обновлено: 13:52 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/tayani-1940571695.html
Глава МИД Италии призвал Израиль прекратить военные операции в Газе
Глава МИД Италии призвал Израиль прекратить военные операции в Газе - РИА Новости, 17.04.2024
Глава МИД Италии призвал Израиль прекратить военные операции в Газе
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете Stampa заявил, что Израиль должен прекратить военные операции в секторе Газа. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:49
2024-04-17T13:52
в мире
израиль
антонио таяни
исраэль кац
мид италии
хамас
g7
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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РИМ, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете Stampa заявил, что Израиль должен прекратить военные операции в секторе Газа. "Война в секторе Газа была спровоцирована варварским и позорным нападением террористов ХАМАС на гражданское население Израиля. Однако теперь необходимо прекращение огня: Израиль должен прекратить военные операции, которые массово затронули палестинское население", - заявил он. По словам Таяни, перед министерской встречей "Большой семерки" на Капри он провёл разговор с израильским коллегой Исраэлем Кацем. "Я изложил ему нашу точку зрения: Израиль добился явного успеха, практически полностью нейтрализовав последствия неприемлемого иранского нападения. Поэтому я выразил надежду, что они остановятся на этом, закрепив этот политический и военный успех", - сказал глава МИД Италии. Таяни подчеркнул, что по результатам этого разговора у него сложилось впечатление, что "Израиль ещё не решил, что делать". "Я почувствовал, что израильтяне небезразличны к запросам G7 и стран-союзников в целом", - отметил министр.
https://ria.ru/20240417/ft-1940516074.html
https://ria.ru/20231012/khamas-1902346935.html
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в мире, израиль, антонио таяни, исраэль кац, мид италии, хамас, g7, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Антонио Таяни, Исраэль Кац, МИД Италии, ХАМАС, G7, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава МИД Италии призвал Израиль прекратить военные операции в Газе

Глава МИД Италии Таяни: Израиль должен прекратить военные операции в Газе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Европейского парламента Антонио Таяни
Председатель Европейского парламента Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Европейского парламента Антонио Таяни. Архивное фото
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РИМ, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете Stampa заявил, что Израиль должен прекратить военные операции в секторе Газа.
"Война в секторе Газа была спровоцирована варварским и позорным нападением террористов ХАМАС на гражданское население Израиля. Однако теперь необходимо прекращение огня: Израиль должен прекратить военные операции, которые массово затронули палестинское население", - заявил он.
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По словам Таяни, перед министерской встречей "Большой семерки" на Капри он провёл разговор с израильским коллегой Исраэлем Кацем.
"Я изложил ему нашу точку зрения: Израиль добился явного успеха, практически полностью нейтрализовав последствия неприемлемого иранского нападения. Поэтому я выразил надежду, что они остановятся на этом, закрепив этот политический и военный успех", - сказал глава МИД Италии.
Таяни подчеркнул, что по результатам этого разговора у него сложилось впечатление, что "Израиль ещё не решил, что делать". "Я почувствовал, что израильтяне небезразличны к запросам G7 и стран-союзников в целом", - отметил министр.
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