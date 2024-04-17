Глава МИД Италии призвал Израиль прекратить военные операции в Газе
Глава МИД Италии Таяни: Израиль должен прекратить военные операции в Газе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Европейского парламента Антонио Таяни
Председатель Европейского парламента Антонио Таяни. Архивное фото
РИМ, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете Stampa заявил, что Израиль должен прекратить военные операции в секторе Газа.
"Война в секторе Газа была спровоцирована варварским и позорным нападением террористов ХАМАС на гражданское население Израиля. Однако теперь необходимо прекращение огня: Израиль должен прекратить военные операции, которые массово затронули палестинское население", - заявил он.
По словам Таяни, перед министерской встречей "Большой семерки" на Капри он провёл разговор с израильским коллегой Исраэлем Кацем.
"Я изложил ему нашу точку зрения: Израиль добился явного успеха, практически полностью нейтрализовав последствия неприемлемого иранского нападения. Поэтому я выразил надежду, что они остановятся на этом, закрепив этот политический и военный успех", - сказал глава МИД Италии.
Таяни подчеркнул, что по результатам этого разговора у него сложилось впечатление, что "Израиль ещё не решил, что делать". "Я почувствовал, что израильтяне небезразличны к запросам G7 и стран-союзников в целом", - отметил министр.
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12 октября 2023, 18:28