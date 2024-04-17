https://ria.ru/20240417/sudokhodstvo-1940638975.html

Киев прямо угрожает судоходству в Черном море, заявили в Госдуме

Киев прямо угрожает судоходству в Черном море, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.04.2024

Киев прямо угрожает судоходству в Черном море, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что киевские власти несут прямую угрозу судоходству в... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T18:31

2024-04-17T18:31

2024-04-17T18:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что киевские власти несут прямую угрозу судоходству в Черном море. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Турция в течение двух месяцев вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и Россией, но Киев отказался от него. "Киевский режим несет прямую угрозу безопасности судоходства в Черном море, отправляя морские беспилотники и мины", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, киевские власти не заинтересованы в переговорах по безопасности судоходства, так как взятые обязательства помешают им дальше заниматься террором.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1940019585.html

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, черное море, михаил шеремет, госдума рф, россия, украина