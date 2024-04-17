https://ria.ru/20240417/sudokhodstvo-1940638975.html
Киев прямо угрожает судоходству в Черном море, заявили в Госдуме
Киев прямо угрожает судоходству в Черном море, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.04.2024
Киев прямо угрожает судоходству в Черном море, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что киевские власти несут прямую угрозу судоходству в... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T18:31
2024-04-17T18:31
2024-04-17T18:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что киевские власти несут прямую угрозу судоходству в Черном море. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Турция в течение двух месяцев вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и Россией, но Киев отказался от него. "Киевский режим несет прямую угрозу безопасности судоходства в Черном море, отправляя морские беспилотники и мины", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, киевские власти не заинтересованы в переговорах по безопасности судоходства, так как взятые обязательства помешают им дальше заниматься террором.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1940019585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Киев прямо угрожает судоходству в Черном море, заявили в Госдуме
Депутат Шеремет: Украина несет прямую угрозу судоходству в Черном море
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что киевские власти несут прямую угрозу судоходству в Черном море.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Турция в течение двух месяцев вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и Россией, но Киев отказался от него.
"Киевский режим несет прямую угрозу безопасности судоходства в Черном море, отправляя морские беспилотники и мины", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, киевские власти не заинтересованы в переговорах по безопасности судоходства, так как взятые обязательства помешают им дальше заниматься террором.