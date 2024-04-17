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Киев прямо угрожает судоходству в Черном море, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:31 17.04.2024 (обновлено: 18:34 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/sudokhodstvo-1940638975.html
Киев прямо угрожает судоходству в Черном море, заявили в Госдуме
Киев прямо угрожает судоходству в Черном море, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.04.2024
Киев прямо угрожает судоходству в Черном море, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что киевские власти несут прямую угрозу судоходству в... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T18:31
2024-04-17T18:34
специальная военная операция на украине
в мире
черное море
михаил шеремет
госдума рф
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что киевские власти несут прямую угрозу судоходству в Черном море. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Турция в течение двух месяцев вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и Россией, но Киев отказался от него. "Киевский режим несет прямую угрозу безопасности судоходства в Черном море, отправляя морские беспилотники и мины", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, киевские власти не заинтересованы в переговорах по безопасности судоходства, так как взятые обязательства помешают им дальше заниматься террором.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1940019585.html
черное море
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в мире, черное море, михаил шеремет, госдума рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черное море, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Россия, Украина
Киев прямо угрожает судоходству в Черном море, заявили в Госдуме

Депутат Шеремет: Украина несет прямую угрозу судоходству в Черном море

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что киевские власти несут прямую угрозу судоходству в Черном море.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Турция в течение двух месяцев вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и Россией, но Киев отказался от него.
"Киевский режим несет прямую угрозу безопасности судоходства в Черном море, отправляя морские беспилотники и мины", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, киевские власти не заинтересованы в переговорах по безопасности судоходства, так как взятые обязательства помешают им дальше заниматься террором.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерное мореМихаил ШереметГосдума РФРоссияУкраина
 
 
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