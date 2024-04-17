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В Приморье будут судить подростков, подозреваемых в избиении участника СВО - РИА Новости, 17.04.2024
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11:40 17.04.2024 (обновлено: 12:08 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/sud-1940538417.html
В Приморье будут судить подростков, подозреваемых в избиении участника СВО
В Приморье будут судить подростков, подозреваемых в избиении участника СВО - РИА Новости, 17.04.2024
В Приморье будут судить подростков, подозреваемых в избиении участника СВО
В Приморье будут судить четверых подростков, подозреваемых в избиении и ограблении участника СВО в Уссурийске, сообщает объединенная пресс-служба краевой... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:40
2024-04-17T12:08
происшествия
уссурийск
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. В Приморье будут судить четверых подростков, подозреваемых в избиении и ограблении участника СВО в Уссурийске, сообщает объединенная пресс-служба краевой судебной системы. "В Уссурийский районный суд поступило для рассмотрения уголовное дело, вызвавшее широкий общественный резонанс. Так, по версии следствия, в январе 2024 года четверо несовершеннолетних незаконно проникли в квартиру участника СВО по улице Артемовской в Уссурийске, угрожая потерпевшему, требовали денежные средства. Затем, с применением насилия к потерпевшему, открыто похитили принадлежащий последнему телефон, записав совершение преступления на видео, которое оказалось в сети интернет", - говорится в сообщении. В феврале СК сообщил, что в Уссурийске задержаны четверо подростков, подозреваемых в нападении на участника СВО. По версии следствия, в конце января подростки под предлогом мнимого долга проникли в квартиру мужчины, избили его и ограбили, похитив имущество на 7 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о грабеже. Также в ведомстве сообщали о возбуждении дела о халатности по поводу ненадлежащей работы системы профилактики. Руководитель пресс-службы УМВД Приморья Ирина Сырова рассказала РИА Новости, что подростки - ученики девятого класса. 14 февраля суд арестовал их на 1 месяц 15 суток. В сообщении объединенной пресс-службы уточняется, что 26 марта троим подросткам был продлен срок содержания под стражей, в отношении одного несовершеннолетнего была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
https://ria.ru/20240213/shkolniki-1926978629.html
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происшествия, уссурийск
Происшествия, Уссурийск
В Приморье будут судить подростков, подозреваемых в избиении участника СВО

В Приморье будут судить подростков, подозреваемых в ограблении участника СВО

Нападение на участника СВО в Уссурийске. Кадр видео
Нападение на участника СВО в Уссурийске. Кадр видео
Нападение на участника СВО в Уссурийске. Кадр видео. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. В Приморье будут судить четверых подростков, подозреваемых в избиении и ограблении участника СВО в Уссурийске, сообщает объединенная пресс-служба краевой судебной системы.
"В Уссурийский районный суд поступило для рассмотрения уголовное дело, вызвавшее широкий общественный резонанс. Так, по версии следствия, в январе 2024 года четверо несовершеннолетних незаконно проникли в квартиру участника СВО по улице Артемовской в Уссурийске, угрожая потерпевшему, требовали денежные средства. Затем, с применением насилия к потерпевшему, открыто похитили принадлежащий последнему телефон, записав совершение преступления на видео, которое оказалось в сети интернет", - говорится в сообщении.
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13 февраля, 02:34
В феврале СК сообщил, что в Уссурийске задержаны четверо подростков, подозреваемых в нападении на участника СВО. По версии следствия, в конце января подростки под предлогом мнимого долга проникли в квартиру мужчины, избили его и ограбили, похитив имущество на 7 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о грабеже. Также в ведомстве сообщали о возбуждении дела о халатности по поводу ненадлежащей работы системы профилактики. Руководитель пресс-службы УМВД Приморья Ирина Сырова рассказала РИА Новости, что подростки - ученики девятого класса. 14 февраля суд арестовал их на 1 месяц 15 суток.
В сообщении объединенной пресс-службы уточняется, что 26 марта троим подросткам был продлен срок содержания под стражей, в отношении одного несовершеннолетнего была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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