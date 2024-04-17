https://ria.ru/20240417/sud-1940538417.html
В Приморье будут судить подростков, подозреваемых в избиении участника СВО
В Приморье будут судить подростков, подозреваемых в избиении участника СВО - РИА Новости, 17.04.2024
В Приморье будут судить подростков, подозреваемых в избиении участника СВО
В Приморье будут судить четверых подростков, подозреваемых в избиении и ограблении участника СВО в Уссурийске, сообщает объединенная пресс-служба краевой... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:40
2024-04-17T11:40
2024-04-17T12:08
происшествия
уссурийск
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. В Приморье будут судить четверых подростков, подозреваемых в избиении и ограблении участника СВО в Уссурийске, сообщает объединенная пресс-служба краевой судебной системы. "В Уссурийский районный суд поступило для рассмотрения уголовное дело, вызвавшее широкий общественный резонанс. Так, по версии следствия, в январе 2024 года четверо несовершеннолетних незаконно проникли в квартиру участника СВО по улице Артемовской в Уссурийске, угрожая потерпевшему, требовали денежные средства. Затем, с применением насилия к потерпевшему, открыто похитили принадлежащий последнему телефон, записав совершение преступления на видео, которое оказалось в сети интернет", - говорится в сообщении. В феврале СК сообщил, что в Уссурийске задержаны четверо подростков, подозреваемых в нападении на участника СВО. По версии следствия, в конце января подростки под предлогом мнимого долга проникли в квартиру мужчины, избили его и ограбили, похитив имущество на 7 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о грабеже. Также в ведомстве сообщали о возбуждении дела о халатности по поводу ненадлежащей работы системы профилактики. Руководитель пресс-службы УМВД Приморья Ирина Сырова рассказала РИА Новости, что подростки - ученики девятого класса. 14 февраля суд арестовал их на 1 месяц 15 суток. В сообщении объединенной пресс-службы уточняется, что 26 марта троим подросткам был продлен срок содержания под стражей, в отношении одного несовершеннолетнего была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
https://ria.ru/20240213/shkolniki-1926978629.html
https://ria.ru/20240116/napadenie-1921644230.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уссурийск
В Приморье будут судить подростков, подозреваемых в избиении участника СВО
В Приморье будут судить подростков, подозреваемых в ограблении участника СВО
ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. В Приморье будут судить четверых подростков, подозреваемых в избиении и ограблении участника СВО в Уссурийске, сообщает объединенная пресс-служба краевой судебной системы.
"В Уссурийский районный суд поступило для рассмотрения уголовное дело, вызвавшее широкий общественный резонанс. Так, по версии следствия, в январе 2024 года четверо несовершеннолетних незаконно проникли в квартиру участника СВО по улице Артемовской в Уссурийске, угрожая потерпевшему, требовали денежные средства. Затем, с применением насилия к потерпевшему, открыто похитили принадлежащий последнему телефон, записав совершение преступления на видео, которое оказалось в сети интернет", - говорится в сообщении.
В феврале СК сообщил, что в Уссурийске задержаны четверо подростков, подозреваемых в нападении на участника СВО. По версии следствия, в конце января подростки под предлогом мнимого долга проникли в квартиру мужчины, избили его и ограбили, похитив имущество на 7 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о грабеже. Также в ведомстве сообщали о возбуждении дела о халатности по поводу ненадлежащей работы системы профилактики. Руководитель пресс-службы УМВД Приморья Ирина Сырова рассказала РИА Новости, что подростки - ученики девятого класса. 14 февраля суд арестовал их на 1 месяц 15 суток.
В сообщении объединенной пресс-службы уточняется, что 26 марта троим подросткам был продлен срок содержания под стражей, в отношении одного несовершеннолетнего была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.