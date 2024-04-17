https://ria.ru/20240417/sud-1940538417.html

В Приморье будут судить подростков, подозреваемых в избиении участника СВО

В Приморье будут судить подростков, подозреваемых в избиении участника СВО - РИА Новости, 17.04.2024

В Приморье будут судить подростков, подозреваемых в избиении участника СВО

В Приморье будут судить четверых подростков, подозреваемых в избиении и ограблении участника СВО в Уссурийске, сообщает объединенная пресс-служба краевой... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:40

2024-04-17T11:40

2024-04-17T12:08

происшествия

уссурийск

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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. В Приморье будут судить четверых подростков, подозреваемых в избиении и ограблении участника СВО в Уссурийске, сообщает объединенная пресс-служба краевой судебной системы. "В Уссурийский районный суд поступило для рассмотрения уголовное дело, вызвавшее широкий общественный резонанс. Так, по версии следствия, в январе 2024 года четверо несовершеннолетних незаконно проникли в квартиру участника СВО по улице Артемовской в Уссурийске, угрожая потерпевшему, требовали денежные средства. Затем, с применением насилия к потерпевшему, открыто похитили принадлежащий последнему телефон, записав совершение преступления на видео, которое оказалось в сети интернет", - говорится в сообщении. В феврале СК сообщил, что в Уссурийске задержаны четверо подростков, подозреваемых в нападении на участника СВО. По версии следствия, в конце января подростки под предлогом мнимого долга проникли в квартиру мужчины, избили его и ограбили, похитив имущество на 7 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о грабеже. Также в ведомстве сообщали о возбуждении дела о халатности по поводу ненадлежащей работы системы профилактики. Руководитель пресс-службы УМВД Приморья Ирина Сырова рассказала РИА Новости, что подростки - ученики девятого класса. 14 февраля суд арестовал их на 1 месяц 15 суток. В сообщении объединенной пресс-службы уточняется, что 26 марта троим подросткам был продлен срок содержания под стражей, в отношении одного несовершеннолетнего была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

https://ria.ru/20240213/shkolniki-1926978629.html

https://ria.ru/20240116/napadenie-1921644230.html

уссурийск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, уссурийск