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Ивановские студенты ремонтируют машины для отправки в зону СВО
Ивановские студенты ремонтируют машины для отправки в зону СВО - РИА Новости, 17.04.2024
Ивановские студенты ремонтируют машины для отправки в зону СВО
Студенты ивановского колледжа ремонтируют автомобили для отправки в зону спецоперации, с февраля они подготовили пять машин, сообщил департамент внутренней... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:37
2024-04-17T16:37
2024-04-17T16:37
надежные люди
ивановская область
сво
автомобили
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РЯЗАНЬ, 17 апр - РИА Новости. Студенты ивановского колледжа ремонтируют автомобили для отправки в зону спецоперации, с февраля они подготовили пять машин, сообщил департамент внутренней политики Ивановской области. "Студенты Ивановского автотранспортного колледжа ремонтируют автомобили для участников СВО. Ребята поставили на колеса на базе учебно-производственных мастерских колледжа уже пять автомобилей", - говорится в сообщении. Отмечается, что с инициативой выступили волонтеры Народного фронта. В феврале студенты отремонтировали два "УАЗа", в ближайшее время в зону СВО доставят еще два автомобиля, в конце недели – еще один. "Студенты активно помогают нашим бойцам и откликаются на патриотический призыв положительно. Для них это не просто учебная практика, а важная социальная миссия… В ближайшие дни Народный фронт доставит автомобили нашим бойцам в зону СВО", - подчеркивается в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, сво, автомобили
Надежные люди, Ивановская область, СВО, Автомобили
РЯЗАНЬ, 17 апр - РИА Новости. Студенты ивановского колледжа ремонтируют автомобили для отправки в зону спецоперации, с февраля они подготовили пять машин, сообщил департамент внутренней политики Ивановской области.
"Студенты Ивановского автотранспортного колледжа ремонтируют автомобили для участников СВО. Ребята поставили на колеса на базе учебно-производственных мастерских колледжа уже пять автомобилей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с инициативой выступили волонтеры Народного фронта. В феврале студенты отремонтировали два "УАЗа", в ближайшее время в зону СВО
доставят еще два автомобиля, в конце недели – еще один.
"Студенты активно помогают нашим бойцам и откликаются на патриотический призыв положительно. Для них это не просто учебная практика, а важная социальная миссия… В ближайшие дни Народный фронт доставит автомобили нашим бойцам в зону СВО", - подчеркивается в сообщении.