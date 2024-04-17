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Ивановские студенты ремонтируют машины для отправки в зону СВО - РИА Новости, 17.04.2024
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16:37 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/studenty-1940612368.html
Ивановские студенты ремонтируют машины для отправки в зону СВО
Ивановские студенты ремонтируют машины для отправки в зону СВО - РИА Новости, 17.04.2024
Ивановские студенты ремонтируют машины для отправки в зону СВО
Студенты ивановского колледжа ремонтируют автомобили для отправки в зону спецоперации, с февраля они подготовили пять машин, сообщил департамент внутренней... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:37
2024-04-17T16:37
надежные люди
ивановская область
сво
автомобили
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РЯЗАНЬ, 17 апр - РИА Новости. Студенты ивановского колледжа ремонтируют автомобили для отправки в зону спецоперации, с февраля они подготовили пять машин, сообщил департамент внутренней политики Ивановской области. "Студенты Ивановского автотранспортного колледжа ремонтируют автомобили для участников СВО. Ребята поставили на колеса на базе учебно-производственных мастерских колледжа уже пять автомобилей", - говорится в сообщении. Отмечается, что с инициативой выступили волонтеры Народного фронта. В феврале студенты отремонтировали два "УАЗа", в ближайшее время в зону СВО доставят еще два автомобиля, в конце недели – еще один. "Студенты активно помогают нашим бойцам и откликаются на патриотический призыв положительно. Для них это не просто учебная практика, а важная социальная миссия… В ближайшие дни Народный фронт доставит автомобили нашим бойцам в зону СВО", - подчеркивается в сообщении.
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ивановская область, сво, автомобили
Надежные люди, Ивановская область, СВО, Автомобили

Ивановские студенты ремонтируют машины для отправки в зону СВО

© Фото : Департамент внутренней политики Ивановской областиИвановские студенты ремонтируют машины для отправки в зону СВО
Ивановские студенты ремонтируют машины для отправки в зону СВО - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : Департамент внутренней политики Ивановской области
Ивановские студенты ремонтируют машины для отправки в зону СВО
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РЯЗАНЬ, 17 апр - РИА Новости. Студенты ивановского колледжа ремонтируют автомобили для отправки в зону спецоперации, с февраля они подготовили пять машин, сообщил департамент внутренней политики Ивановской области.
"Студенты Ивановского автотранспортного колледжа ремонтируют автомобили для участников СВО. Ребята поставили на колеса на базе учебно-производственных мастерских колледжа уже пять автомобилей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что с инициативой выступили волонтеры Народного фронта. В феврале студенты отремонтировали два "УАЗа", в ближайшее время в зону СВО доставят еще два автомобиля, в конце недели – еще один.
"Студенты активно помогают нашим бойцам и откликаются на патриотический призыв положительно. Для них это не просто учебная практика, а важная социальная миссия… В ближайшие дни Народный фронт доставит автомобили нашим бойцам в зону СВО", - подчеркивается в сообщении.
 
Надежные людиИвановская областьСВОАвтомобили
 
 
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