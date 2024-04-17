https://ria.ru/20240417/studenty-1940612368.html

Ивановские студенты ремонтируют машины для отправки в зону СВО

Ивановские студенты ремонтируют машины для отправки в зону СВО - РИА Новости, 17.04.2024

Ивановские студенты ремонтируют машины для отправки в зону СВО

Студенты ивановского колледжа ремонтируют автомобили для отправки в зону спецоперации, с февраля они подготовили пять машин, сообщил департамент внутренней... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T16:37

2024-04-17T16:37

2024-04-17T16:37

надежные люди

ивановская область

сво

автомобили

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РЯЗАНЬ, 17 апр - РИА Новости. Студенты ивановского колледжа ремонтируют автомобили для отправки в зону спецоперации, с февраля они подготовили пять машин, сообщил департамент внутренней политики Ивановской области. "Студенты Ивановского автотранспортного колледжа ремонтируют автомобили для участников СВО. Ребята поставили на колеса на базе учебно-производственных мастерских колледжа уже пять автомобилей", - говорится в сообщении. Отмечается, что с инициативой выступили волонтеры Народного фронта. В феврале студенты отремонтировали два "УАЗа", в ближайшее время в зону СВО доставят еще два автомобиля, в конце недели – еще один. "Студенты активно помогают нашим бойцам и откликаются на патриотический призыв положительно. Для них это не просто учебная практика, а важная социальная миссия… В ближайшие дни Народный фронт доставит автомобили нашим бойцам в зону СВО", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240416/gumanitarnyy_gruz-1940419763.html

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ивановская область, сво, автомобили