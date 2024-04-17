https://ria.ru/20240417/strategiya-1940674772.html

Глава Кубани поручил разработать стратегию развития Азовского побережья

Глава Кубани поручил разработать стратегию развития Азовского побережья - РИА Новости, 17.04.2024

Глава Кубани поручил разработать стратегию развития Азовского побережья

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать стратегию социально-экономического развития районов Азовского побережья для привлечения... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T22:06

2024-04-17T22:06

2024-04-17T22:06

краснодарский край

краснодарский край

темрюкский район

щербиновский район

вениамин кондратьев

общество

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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать стратегию социально-экономического развития районов Азовского побережья для привлечения новых туристов, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "За последние 10 лет турпоток в Краснодарский край вырос более чем на 40 процентов и достиг 18,6 миллиона туристов в год. При этом на Азовском побережье ситуация не изменилась – здесь традиционно отдыхают около одного миллиона человек. Для привлечения новых туристов нужны доступные и комфортные гостиничные комплексы, лечебницы и базы отдыха, благоустроенные пляжи и набережные. Но мы не можем не учитывать сдерживающие факторы – отсутствие свободных мощностей и необходимость обновления инженерной инфраструктуры, систем водо-, энергоснабжения и водоотведения… Необходимо разработать "дорожные карты" социально-экономического развития каждого муниципалитета Азовского побережья, а главам районов внести свои предложения", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Он добавил, что дорожные карты будут создаваться с учетом точек роста в каждом конкретном муниципалитете. По словам вице-губернатора Александра Руппеля, на данный момент на Азовском побережье в восстановлении нуждаются 30 нефункционирующих средства размещения – гостиницы, отели, базы отдыха, кемпинги. Он также отметил, что раньше Азовское побережье пользовалось популярностью в качестве детской здравницы. Сейчас здесь работают всего шесть стационарных лагерей - в Ейском, Славянском и Темрюкском районах. Но, по мнению вице-губернатора, потенциал побережья намного больше. Так, в Приморско-Ахтарском и Щербиновском районах лагерей нет, в Темрюкском районе - две нефункционирующие организации. Руппель сообщил о планируемой работе с собственниками и потенциальными инвесторами для того, чтобы сделать объекты современными и конкурентоспособными.

https://ria.ru/20240417/plyazhi-1940673216.html

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темрюкский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

краснодарский край, темрюкский район, щербиновский район, вениамин кондратьев, общество