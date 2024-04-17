https://ria.ru/20240417/strategiya-1940674772.html
Глава Кубани поручил разработать стратегию развития Азовского побережья
Глава Кубани поручил разработать стратегию развития Азовского побережья - РИА Новости, 17.04.2024
Глава Кубани поручил разработать стратегию развития Азовского побережья
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать стратегию социально-экономического развития районов Азовского побережья для привлечения... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T22:06
2024-04-17T22:06
2024-04-17T22:06
краснодарский край
краснодарский край
темрюкский район
щербиновский район
вениамин кондратьев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851896408_0:229:3072:1957_1920x0_80_0_0_6236cc21ea8ca6d1cd73320535e6128f.jpg
КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать стратегию социально-экономического развития районов Азовского побережья для привлечения новых туристов, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "За последние 10 лет турпоток в Краснодарский край вырос более чем на 40 процентов и достиг 18,6 миллиона туристов в год. При этом на Азовском побережье ситуация не изменилась – здесь традиционно отдыхают около одного миллиона человек. Для привлечения новых туристов нужны доступные и комфортные гостиничные комплексы, лечебницы и базы отдыха, благоустроенные пляжи и набережные. Но мы не можем не учитывать сдерживающие факторы – отсутствие свободных мощностей и необходимость обновления инженерной инфраструктуры, систем водо-, энергоснабжения и водоотведения… Необходимо разработать "дорожные карты" социально-экономического развития каждого муниципалитета Азовского побережья, а главам районов внести свои предложения", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Он добавил, что дорожные карты будут создаваться с учетом точек роста в каждом конкретном муниципалитете. По словам вице-губернатора Александра Руппеля, на данный момент на Азовском побережье в восстановлении нуждаются 30 нефункционирующих средства размещения – гостиницы, отели, базы отдыха, кемпинги. Он также отметил, что раньше Азовское побережье пользовалось популярностью в качестве детской здравницы. Сейчас здесь работают всего шесть стационарных лагерей - в Ейском, Славянском и Темрюкском районах. Но, по мнению вице-губернатора, потенциал побережья намного больше. Так, в Приморско-Ахтарском и Щербиновском районах лагерей нет, в Темрюкском районе - две нефункционирующие организации. Руппель сообщил о планируемой работе с собственниками и потенциальными инвесторами для того, чтобы сделать объекты современными и конкурентоспособными.
https://ria.ru/20240417/plyazhi-1940673216.html
https://ria.ru/20240417/vyrabotka-1940674144.html
краснодарский край
темрюкский район
щербиновский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851896408_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_a61719c64317df3d8076152361660b72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, темрюкский район, щербиновский район, вениамин кондратьев, общество
Краснодарский край, Краснодарский край, Темрюкский район, Щербиновский район, Вениамин Кондратьев, Общество
КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать стратегию социально-экономического развития районов Азовского побережья для привлечения новых туристов, сообщили
в пресс-службе краевой администрации.
"За последние 10 лет турпоток в Краснодарский край вырос более чем на 40 процентов и достиг 18,6 миллиона туристов в год. При этом на Азовском побережье ситуация не изменилась – здесь традиционно отдыхают около одного миллиона человек. Для привлечения новых туристов нужны доступные и комфортные гостиничные комплексы, лечебницы и базы отдыха, благоустроенные пляжи и набережные. Но мы не можем не учитывать сдерживающие факторы – отсутствие свободных мощностей и необходимость обновления инженерной инфраструктуры, систем водо-, энергоснабжения и водоотведения… Необходимо разработать "дорожные карты" социально-экономического развития каждого муниципалитета Азовского побережья, а главам районов внести свои предложения", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Он добавил, что дорожные карты будут создаваться с учетом точек роста в каждом конкретном муниципалитете.
По словам вице-губернатора Александра Руппеля, на данный момент на Азовском побережье в восстановлении нуждаются 30 нефункционирующих средства размещения – гостиницы, отели, базы отдыха, кемпинги.
Он также отметил, что раньше Азовское побережье пользовалось популярностью в качестве детской здравницы. Сейчас здесь работают всего шесть стационарных лагерей - в Ейском, Славянском и Темрюкском районах
. Но, по мнению вице-губернатора, потенциал побережья намного больше. Так, в Приморско-Ахтарском и Щербиновском районах
лагерей нет, в Темрюкском районе - две нефункционирующие организации. Руппель сообщил о планируемой работе с собственниками и потенциальными инвесторами для того, чтобы сделать объекты современными и конкурентоспособными.