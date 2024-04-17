https://ria.ru/20240417/stoltenberg-1940620078.html

Столтенберг не стал комментировать вопрос о своем преемнике

Столтенберг не стал комментировать вопрос о своем преемнике - РИА Новости, 17.04.2024

Столтенберг не стал комментировать вопрос о своем преемнике

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал комментировать вопрос о своем преемнике на пресс-конференции в присутствии премьера Нидерландов Марка Рютте. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T17:02

2024-04-17T17:02

2024-04-17T17:02

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БРЮССЕЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал комментировать вопрос о своем преемнике на пресс-конференции в присутствии премьера Нидерландов Марка Рютте. "Я не должен комментировать информацию о своем преемнике", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Ранее СМИ сообщали, Рютте является ведущим кандидатом на пост следующего генсека НАТО. Его поддерживают более 20 государств-членов альянса, включая США, Германию, Великобританию и Францию. Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. В июле он сообщил, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет. Столтенберг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.

https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html

https://ria.ru/20240403/nato-1937530922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нидерланды, сша, германия, йенс столтенберг, марк рютте, нато