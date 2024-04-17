Столтенберг не стал комментировать вопрос о своем преемнике
Генсек НАТО Столтенберг не стал комментировать вопрос о своем преемнике
© AP Photo / Markus Schreiber Генсек НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Markus Schreiber
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал комментировать вопрос о своем преемнике на пресс-конференции в присутствии премьера Нидерландов Марка Рютте.
"Я не должен комментировать информацию о своем преемнике", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
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Ранее СМИ сообщали, Рютте является ведущим кандидатом на пост следующего генсека НАТО. Его поддерживают более 20 государств-членов альянса, включая США, Германию, Великобританию и Францию.
Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. В июле он сообщил, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет. Столтенберг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.