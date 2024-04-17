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Столтенберг не стал комментировать вопрос о своем преемнике - РИА Новости, 17.04.2024
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17:02 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/stoltenberg-1940620078.html
Столтенберг не стал комментировать вопрос о своем преемнике
Столтенберг не стал комментировать вопрос о своем преемнике - РИА Новости, 17.04.2024
Столтенберг не стал комментировать вопрос о своем преемнике
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал комментировать вопрос о своем преемнике на пресс-конференции в присутствии премьера Нидерландов Марка Рютте. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:02
2024-04-17T17:02
в мире
нидерланды
сша
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йенс столтенберг
марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал комментировать вопрос о своем преемнике на пресс-конференции в присутствии премьера Нидерландов Марка Рютте. "Я не должен комментировать информацию о своем преемнике", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Ранее СМИ сообщали, Рютте является ведущим кандидатом на пост следующего генсека НАТО. Его поддерживают более 20 государств-членов альянса, включая США, Германию, Великобританию и Францию. Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. В июле он сообщил, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет. Столтенберг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.
https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html
https://ria.ru/20240403/nato-1937530922.html
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в мире, нидерланды, сша, германия, йенс столтенберг, марк рютте, нато
В мире, Нидерланды, США, Германия, Йенс Столтенберг, Марк Рютте, НАТО
Столтенберг не стал комментировать вопрос о своем преемнике

Генсек НАТО Столтенберг не стал комментировать вопрос о своем преемнике

© AP Photo / Markus Schreiber Генсек НАТО Йенс Столтенберг
 Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал комментировать вопрос о своем преемнике на пресс-конференции в присутствии премьера Нидерландов Марка Рютте.
"Я не должен комментировать информацию о своем преемнике", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Слабоумие без отваги: НАТО бессильна против России
6 апреля, 08:00
Ранее СМИ сообщали, Рютте является ведущим кандидатом на пост следующего генсека НАТО. Его поддерживают более 20 государств-членов альянса, включая США, Германию, Великобританию и Францию.
Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины. В июле он сообщил, что останется на своем посту еще на один год - до 1 октября 2024 года. Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет. Столтенберг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО поддержали 28 стран, пишут СМИ
3 апреля, 11:46
 
В миреНидерландыСШАГерманияЙенс СтолтенбергМарк РюттеНАТО
 
 
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