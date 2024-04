https://ria.ru/20240417/stend-1940594372.html

РЭЦ: российский стенд на выставке в Ташкенте — лидер по посещаемости

2024-04-17T15:27

экономика

ташкент

россия

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

бренд сделано в россии (made in russia)

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российский стенд под единым брендом Made in Russia вошел в число самых посещаемых на международной выставке "Здравоохранение - TIHE 2024", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Организатора экспозиции - Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) - принимающая сторона отметила специальной наградой за уникальность и масштабность стенда", - говорится в сообщении.Напомним, "Здравоохранение - TIHE 2024" проходит в Ташкенте. Выставка продлится до 18 апреля.Российские производители под единым брендом Made in Russia представляют современное реабилитационное и обучающее медицинское оборудование. Также посетители могут ознакомиться с последними разработками в сфере фармацевтики инновационными лабораторными решениями. В российской экспозиции, в частности, системы визуальной диагностики от московской компании, препараты для нормализации микрофлоры кишечника от новосибирского производителя, медицинские манекены и симуляторы для обучения от нижегородского лидера в области симуляционного оборудования. Все желающие могут ознакомиться также с российскими электростимуляторами, реабилитационной техникой для людей с ограниченными возможностями и другими товарами.Продукция российских компаний вызвала большой интерес у узбекских и казахстанских специалистов в области здравоохранения, что подчеркивает перспективы развития долгосрочного делового сотрудничества между двумя странами.В рамках выставки Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) организовал для отечественных экспортеров ряд деловых встреч с иностранными партнерами."Уточним, присоединиться к международным бизнес-миссиям и выставкам при поддержке Российского экспортного центра отечественные предприниматели могут обратившись к разделу "Мероприятия" на платформе "Мой экспорт". Здесь выставки и бизнес-миссии представлены в хронологическом порядке", - добавили в РЭЦ.При участии в коллективной экспозиции под брендом "Made in Russia" экспортер получает поддержку в виде софинансирования затрат на аренду площади, застройки стенда и доставки выставочных образцов, в поиске и организации деловых встреч с потенциальными партнерами.Made in Russia — это национальный бренд, направленный на повышение узнаваемости и расширение аудитории отечественных товаров, услуг, проектов и производителей как на внутреннем, так и на международном рынках.

ташкент

россия

