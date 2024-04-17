https://ria.ru/20240417/spetsoperatsiya-1940638030.html

Спецоперация, 17 апреля: сорвано усиление позиций ВСУ в районе Урожайного

Спецоперация, 17 апреля: сорвано усиление позиций ВСУ в районе Урожайного - РИА Новости, 17.04.2024

Спецоперация, 17 апреля: сорвано усиление позиций ВСУ в районе Урожайного

О сорванном усилении позиций ВСУ у Урожайного, универсальном роботе на Запорожском направлении, уничтоженных украинских дронах на территории России и ходе... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T18:20

2024-04-17T18:20

2024-04-17T18:56

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

брянский район

владимир рогов

сергей шойгу

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. О сорванном усилении позиций ВСУ у Урожайного, универсальном роботе на Запорожском направлении, уничтоженных украинских дронах на территории России и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Разработка роботизированных комплексов для российского вооруженияМинистр обороны Сергей Шойгу поручил максимально упростить процедуру приема перспективных средств на вооружение армии, если они прошли положительные испытания в зоне СВО, сообщили в ведомстве. Там отметили, что Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта спецоперации. Ему представили более 30 перспективных образцов оружия, военной, специальной техники и военно-технического имущества. "Сергей Шойгу поручил заместителям министра обороны и руководителям центральных органов военного управления Минобороны максимально упростить процедуру приема перспективных средств на вооружение, если они прошли испытания в зоне проведения спецоперации и получили положительные результаты, а также если предприятия готовы в кратчайшие сроки наладить их серийное производство", — сказали в министерстве.Он также поручил в кратчайшие сроки начать серийное производство перспективных медицинских роботов для Вооруженных сил, а один из них в ближайшие дни отправить для апробации в группировку войск в зоне спецоперации. Глава военного ведомства подчеркнул, что "такие машины должны поступить в войска как можно скорее и должны быть как можно дешевле". "Машину ждут невероятно. Она должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Нужно ее на фронте опробовать и в серию запускать немедленно", — сказал Шойгу.Сорвано усиление позиций ВСУ в районе Урожайного Российские военнослужащие сорвали усиление украинских позиций в районе Урожайного на Южнодонецком направлении и поразили опорные пункты войск противника в районах Владимировки и Макаровки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на Южнодонецком направлении. В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали усиление противником передовых позиций в районе Урожайного", — сказал он.Он добавил, что ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем удалось поразить опорные пункты и места скопления живой силы и техники 128-й бригады территориальной обороны в районах Владимировки и Макаровки. На Запорожском направлении действует универсальный роботБойцы 1430-го гвардейского полка на Запорожском направлении осваивают новую универсальную роботизированную платформу наземного беспилотного аппарата, сообщил корреспондент РИА Новости.Как пояснил журналистам создатель платформы с позывным Призрак, у этой разработки минимальный вес, что важно для оператора, она способна преодолевать препятствия и заграждения на линии боевого соприкосновения, обладает высокой скоростью, маневренностью, имеет низкий силуэт и малые габариты. Также управление беспилотником максимально упростили."Данная дистанционная тележка достаточно многофункциональна. Как для подвоза боекомплекта, так же и для минирования. В управлении достаточно проста. Никаких сложностей не возникает. Даже если взять впервые в руки пульт. Специальная военная операция уже подходит к той точке – без высоких технологий никуда. Преодоление систем РЭБ по земле практичнее. Многофункциональность данных тележек позволит избежать потерь", — рассказал журналистам боец 1430-го гвардейского полка с позывным Бульдог.Разработчик отметил, что поворотный механизм корпуса колесной платформы позаимствовали у военной и экспериментальной техники времен СССР. Колесные оси могут вращаться в горизонтальной плоскости вне зависимости друг от друга. Это позволяет при любом ландшафте хотя бы одной оси оставаться на земле, а за счет полного привода это повышает проходимость и максимально снижает степень переворачиваемости.Украинские БПЛА уничтожены над Мордовией и Татарстаном, метеозонды — над Брянской областьюУкраинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Мордовией, сообщили в Минобороны."Семнадцатого апреля около 8:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Мордовия", — сказали в ведомстве.Позже глава республики Артем Здунов сообщил, что правоохранительные органы на месте проводят все необходимые мероприятия. Кроме того, по данным министерства, 17 апреля около 11:20 дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат сбит над территорией Республики Татарстан.Кроме того, три украинских метеозонда уничтожили над территорией Брянского района силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, написал в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением воздушных разведывательных объектов. Три метеозонда уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО Министерства обороны. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям", — говорится в сообщении.ВСУ утратили часть занятых при летнем контрнаступлении позиций Украинские войска утратили часть занятых в ходе летнего контрнаступления позиций под селом Урожайное на Времевском направлении, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее он сообщал, что боевые действия на Времевском направлении, что на стыке Запорожской области и ДНР, активизировались. Российские войска успешно форсировали реку Мокрые Ялы в районе Урожайного и окопались в лесополосе, откуда выбили украинских боевиков. "Украинские войска выбиты и утратили ряд позиций под Урожайным на Времевском направлении, которые им удалось занять в ходе летнего контрнаступления. Наши войска там полностью вернули всю первую линию обороны, которую враг захватил летом прошлого года. Сейчас идут бои за выход в низину", — сказал Рогов.Брифинг МинобороныУкраинские войска за сутки потеряли в совокупности до 995 человек на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции, следует из сводки Минобороны России. Российские подразделения уничтожили шесть единиц бронетехники и семь орудий полевой артиллерии противника. На Купянском направлении российские военные заняли более выгодные рубежи, на Донецком и Южнодонецком улучшено положение по переднему краю, на Авдеевском — тактическое положение. Также удалось уничтожить склады боеприпасов группы "Донецк" 125-й бригады ВСУ и формирований запрещенного в России террористического РДК*. За сутки сбиты 191 украинский дрон и шесть американских ракет АТАСМS.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240417/vagenknekht-1940520951.html

https://ria.ru/20240417/makgregor-1940539666.html

https://ria.ru/20240417/vsu-1940593918.html

https://ria.ru/20240416/borrel-1940462169.html

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Многоцелевые транспортные роботы и другие разработки представили Шойгу В России созданы многоцелевые транспортные роботы, предназначенные, в частности, для эвакуации раненых с поля боя, эту и другие перспективные разработки представили Шойгу, сообщили в Минобороны. 2024-04-17T18:20 true PT4M05S

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безопасность, россия, брянский район, владимир рогов, сергей шойгу, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, брянская область