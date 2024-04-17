https://ria.ru/20240417/spetsoperatsiya-1940638030.html
Спецоперация, 17 апреля: сорвано усиление позиций ВСУ в районе Урожайного
Спецоперация, 17 апреля: сорвано усиление позиций ВСУ в районе Урожайного - РИА Новости, 17.04.2024
Спецоперация, 17 апреля: сорвано усиление позиций ВСУ в районе Урожайного
О сорванном усилении позиций ВСУ у Урожайного, универсальном роботе на Запорожском направлении, уничтоженных украинских дронах на территории России и ходе... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T18:20
2024-04-17T18:20
2024-04-17T18:56
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянский район
владимир рогов
сергей шойгу
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908851911_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2c8cf7936b9dd94bd60252526d821719.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. О сорванном усилении позиций ВСУ у Урожайного, универсальном роботе на Запорожском направлении, уничтоженных украинских дронах на территории России и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Разработка роботизированных комплексов для российского вооруженияМинистр обороны Сергей Шойгу поручил максимально упростить процедуру приема перспективных средств на вооружение армии, если они прошли положительные испытания в зоне СВО, сообщили в ведомстве. Там отметили, что Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта спецоперации. Ему представили более 30 перспективных образцов оружия, военной, специальной техники и военно-технического имущества. "Сергей Шойгу поручил заместителям министра обороны и руководителям центральных органов военного управления Минобороны максимально упростить процедуру приема перспективных средств на вооружение, если они прошли испытания в зоне проведения спецоперации и получили положительные результаты, а также если предприятия готовы в кратчайшие сроки наладить их серийное производство", — сказали в министерстве.Он также поручил в кратчайшие сроки начать серийное производство перспективных медицинских роботов для Вооруженных сил, а один из них в ближайшие дни отправить для апробации в группировку войск в зоне спецоперации. Глава военного ведомства подчеркнул, что "такие машины должны поступить в войска как можно скорее и должны быть как можно дешевле". "Машину ждут невероятно. Она должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Нужно ее на фронте опробовать и в серию запускать немедленно", — сказал Шойгу.Сорвано усиление позиций ВСУ в районе Урожайного Российские военнослужащие сорвали усиление украинских позиций в районе Урожайного на Южнодонецком направлении и поразили опорные пункты войск противника в районах Владимировки и Макаровки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на Южнодонецком направлении. В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали усиление противником передовых позиций в районе Урожайного", — сказал он.Он добавил, что ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем удалось поразить опорные пункты и места скопления живой силы и техники 128-й бригады территориальной обороны в районах Владимировки и Макаровки. На Запорожском направлении действует универсальный роботБойцы 1430-го гвардейского полка на Запорожском направлении осваивают новую универсальную роботизированную платформу наземного беспилотного аппарата, сообщил корреспондент РИА Новости.Как пояснил журналистам создатель платформы с позывным Призрак, у этой разработки минимальный вес, что важно для оператора, она способна преодолевать препятствия и заграждения на линии боевого соприкосновения, обладает высокой скоростью, маневренностью, имеет низкий силуэт и малые габариты. Также управление беспилотником максимально упростили."Данная дистанционная тележка достаточно многофункциональна. Как для подвоза боекомплекта, так же и для минирования. В управлении достаточно проста. Никаких сложностей не возникает. Даже если взять впервые в руки пульт. Специальная военная операция уже подходит к той точке – без высоких технологий никуда. Преодоление систем РЭБ по земле практичнее. Многофункциональность данных тележек позволит избежать потерь", — рассказал журналистам боец 1430-го гвардейского полка с позывным Бульдог.Разработчик отметил, что поворотный механизм корпуса колесной платформы позаимствовали у военной и экспериментальной техники времен СССР. Колесные оси могут вращаться в горизонтальной плоскости вне зависимости друг от друга. Это позволяет при любом ландшафте хотя бы одной оси оставаться на земле, а за счет полного привода это повышает проходимость и максимально снижает степень переворачиваемости.Украинские БПЛА уничтожены над Мордовией и Татарстаном, метеозонды — над Брянской областьюУкраинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Мордовией, сообщили в Минобороны."Семнадцатого апреля около 8:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Мордовия", — сказали в ведомстве.Позже глава республики Артем Здунов сообщил, что правоохранительные органы на месте проводят все необходимые мероприятия. Кроме того, по данным министерства, 17 апреля около 11:20 дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат сбит над территорией Республики Татарстан.Кроме того, три украинских метеозонда уничтожили над территорией Брянского района силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, написал в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением воздушных разведывательных объектов. Три метеозонда уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО Министерства обороны. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям", — говорится в сообщении.ВСУ утратили часть занятых при летнем контрнаступлении позиций Украинские войска утратили часть занятых в ходе летнего контрнаступления позиций под селом Урожайное на Времевском направлении, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее он сообщал, что боевые действия на Времевском направлении, что на стыке Запорожской области и ДНР, активизировались. Российские войска успешно форсировали реку Мокрые Ялы в районе Урожайного и окопались в лесополосе, откуда выбили украинских боевиков. "Украинские войска выбиты и утратили ряд позиций под Урожайным на Времевском направлении, которые им удалось занять в ходе летнего контрнаступления. Наши войска там полностью вернули всю первую линию обороны, которую враг захватил летом прошлого года. Сейчас идут бои за выход в низину", — сказал Рогов.Брифинг МинобороныУкраинские войска за сутки потеряли в совокупности до 995 человек на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции, следует из сводки Минобороны России. Российские подразделения уничтожили шесть единиц бронетехники и семь орудий полевой артиллерии противника. На Купянском направлении российские военные заняли более выгодные рубежи, на Донецком и Южнодонецком улучшено положение по переднему краю, на Авдеевском — тактическое положение. Также удалось уничтожить склады боеприпасов группы "Донецк" 125-й бригады ВСУ и формирований запрещенного в России террористического РДК*. За сутки сбиты 191 украинский дрон и шесть американских ракет АТАСМS.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240417/vagenknekht-1940520951.html
https://ria.ru/20240417/makgregor-1940539666.html
https://ria.ru/20240417/vsu-1940593918.html
https://ria.ru/20240416/borrel-1940462169.html
https://ria.ru/20240417/wsj-1940562591.html
россия
брянский район
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908851911_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_130fbbb4bb5fba3f2b4bed0686c82924.jpg
Многоцелевые транспортные роботы и другие разработки представили Шойгу
В России созданы многоцелевые транспортные роботы, предназначенные, в частности, для эвакуации раненых с поля боя, эту и другие перспективные разработки представили Шойгу, сообщили в Минобороны.
2024-04-17T18:20
true
PT4M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, брянский район, владимир рогов, сергей шойгу, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянский район, Владимир Рогов, Сергей Шойгу, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины, Брянская область
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. О сорванном усилении позиций ВСУ у Урожайного, универсальном роботе на Запорожском направлении, уничтоженных украинских дронах на территории России и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.
Разработка роботизированных комплексов для российского вооружения
Министр обороны Сергей Шойгу
поручил максимально упростить процедуру приема перспективных средств на вооружение армии, если они прошли положительные испытания в зоне СВО, сообщили в ведомстве.
Там отметили, что Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта спецоперации. Ему представили более 30 перспективных образцов оружия, военной, специальной техники и военно-технического имущества.
«
"Сергей Шойгу поручил заместителям министра обороны и руководителям центральных органов военного управления Минобороны максимально упростить процедуру приема перспективных средств на вооружение, если они прошли испытания в зоне проведения спецоперации и получили положительные результаты, а также если предприятия готовы в кратчайшие сроки наладить их серийное производство", — сказали в министерстве.
Он также поручил в кратчайшие сроки начать серийное производство перспективных медицинских роботов для Вооруженных сил, а один из них в ближайшие дни отправить для апробации в группировку войск в зоне спецоперации. Глава военного ведомства подчеркнул, что "такие машины должны поступить в войска как можно скорее и должны быть как можно дешевле".
«
"Машину ждут невероятно. Она должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Нужно ее на фронте опробовать и в серию запускать немедленно", — сказал Шойгу.
Сорвано усиление позиций ВСУ в районе Урожайного
Российские военнослужащие сорвали усиление украинских позиций в районе Урожайного на Южнодонецком направлении и поразили опорные пункты войск противника в районах Владимировки и Макаровки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев
.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на Южнодонецком направлении. В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали усиление противником передовых позиций в районе Урожайного", — сказал он.
Он добавил, что ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем удалось поразить опорные пункты и места скопления живой силы и техники 128-й бригады территориальной обороны в районах Владимировки и Макаровки.
На Запорожском направлении действует универсальный робот
Бойцы 1430-го гвардейского полка на Запорожском направлении осваивают новую универсальную роботизированную платформу наземного беспилотного аппарата, сообщил корреспондент РИА Новости.
Как пояснил журналистам создатель платформы с позывным Призрак, у этой разработки минимальный вес, что важно для оператора, она способна преодолевать препятствия и заграждения на линии боевого соприкосновения, обладает высокой скоростью, маневренностью, имеет низкий силуэт и малые габариты. Также управление беспилотником максимально упростили.
«
"Данная дистанционная тележка достаточно многофункциональна. Как для подвоза боекомплекта, так же и для минирования. В управлении достаточно проста. Никаких сложностей не возникает. Даже если взять впервые в руки пульт. Специальная военная операция уже подходит к той точке – без высоких технологий никуда. Преодоление систем РЭБ по земле практичнее. Многофункциональность данных тележек позволит избежать потерь", — рассказал журналистам боец 1430-го гвардейского полка с позывным Бульдог.
Разработчик отметил, что поворотный механизм корпуса колесной платформы позаимствовали у военной и экспериментальной техники времен СССР
. Колесные оси могут вращаться в горизонтальной плоскости вне зависимости друг от друга. Это позволяет при любом ландшафте хотя бы одной оси оставаться на земле, а за счет полного привода это повышает проходимость и максимально снижает степень переворачиваемости.
Украинские БПЛА уничтожены над Мордовией и Татарстаном, метеозонды — над Брянской областью
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Мордовией, сообщили в Минобороны.
«
"Семнадцатого апреля около 8:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Мордовия", — сказали в ведомстве.
Позже глава республики Артем Здунов
сообщил, что правоохранительные органы на месте проводят все необходимые мероприятия.
Кроме того, по данным министерства, 17 апреля около 11:20 дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат сбит над территорией Республики Татарстан.
Кроме того, три украинских метеозонда уничтожили над территорией Брянского района
силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, написал в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз
.
«
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением воздушных разведывательных объектов. Три метеозонда уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО Министерства обороны. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям", — говорится в сообщении.
ВСУ утратили часть занятых при летнем контрнаступлении позиций
Украинские войска утратили часть занятых в ходе летнего контрнаступления позиций под селом Урожайное на Времевском направлении, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
.
Ранее он сообщал, что боевые действия на Времевском направлении, что на стыке Запорожской области
и ДНР
, активизировались. Российские войска успешно форсировали реку Мокрые Ялы в районе Урожайного и окопались в лесополосе, откуда выбили украинских боевиков.
«
"Украинские войска выбиты и утратили ряд позиций под Урожайным на Времевском направлении, которые им удалось занять в ходе летнего контрнаступления. Наши войска там полностью вернули всю первую линию обороны, которую враг захватил летом прошлого года. Сейчас идут бои за выход в низину", — сказал Рогов.
Украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 995 человек на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции, следует из сводки Минобороны России. Российские подразделения уничтожили шесть единиц бронетехники и семь орудий полевой артиллерии противника.
На Купянском направлении российские военные заняли более выгодные рубежи, на Донецком и Южнодонецком улучшено положение по переднему краю, на Авдеевском — тактическое положение.
Также удалось уничтожить склады боеприпасов группы "Донецк" 125-й бригады ВСУ и формирований запрещенного в России террористического РДК*. За сутки сбиты 191 украинский дрон и шесть американских ракет АТАСМS.
* Запрещенная в России террористическая организация.