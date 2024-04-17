https://ria.ru/20240417/spetsoperatsiya-1940583920.html
ПВО за сутки сбила шесть ракет АТАСМS
ПВО за сутки сбила шесть ракет АТАСМS - РИА Новости, 17.04.2024
ПВО за сутки сбила шесть ракет АТАСМS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть ракет ATACMS, 191 украинский беспилотник и управляемую авиабомбу Hammer, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T14:40
2024-04-17T14:40
2024-04-17T15:04
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть ракет ATACMS, 191 украинский беспилотник и управляемую авиабомбу Hammer, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит 191 украинский беспилотный летательный аппарат, шесть оперативно-тактических ракет MGM-140 АТАСМS производства США и управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 21 483 беспилотных летательных аппарата, 502 зенитных ракетных комплекса, 15 798 танков и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8935 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 096 единиц специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
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россия, безопасность, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, США, Украина
ПВО за сутки сбила шесть ракет АТАСМS
Минобороны: ПВО за сутки сбила шесть ракет АТАСМS и 191 украинский беспилотник
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть ракет ATACMS, 191 украинский беспилотник и управляемую авиабомбу Hammer, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит 191 украинский беспилотный летательный аппарат, шесть оперативно-тактических ракет MGM-140 АТАСМS производства США
и управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 21 483 беспилотных летательных аппарата, 502 зенитных ракетных комплекса, 15 798 танков и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8935 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 096 единиц специальной военной автомобильной техники.