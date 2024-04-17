https://ria.ru/20240417/spetsoperatsiya-1940583920.html

ПВО за сутки сбила шесть ракет АТАСМS

ПВО за сутки сбила шесть ракет АТАСМS - РИА Новости, 17.04.2024

ПВО за сутки сбила шесть ракет АТАСМS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть ракет ATACMS, 191 украинский беспилотник и управляемую авиабомбу Hammer, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T14:40

2024-04-17T14:40

2024-04-17T15:04

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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украина

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть ракет ATACMS, 191 украинский беспилотник и управляемую авиабомбу Hammer, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит 191 украинский беспилотный летательный аппарат, шесть оперативно-тактических ракет MGM-140 АТАСМS производства США и управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 21 483 беспилотных летательных аппарата, 502 зенитных ракетных комплекса, 15 798 танков и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8935 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 096 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240417/wsj-1940562591.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, сша, украина