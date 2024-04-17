https://ria.ru/20240417/spetsoperatsiya-1940583707.html

Российские военные улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении

Российские военные улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении - РИА Новости, 17.04.2024

Российские военные улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском и купянском направлениях около 400 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T14:39

2024-04-17T14:39

2024-04-17T14:53

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском и купянском направлениях около 400 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й и 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Нетайлово и Карловка Донецкой Народной Республики. За сутки отражены восемь контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 23-й, 115-й механизированных бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Первомайское, Уманское и Бердычи Донецкой Народной Республики."Потери ВСУ за сутки составили до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 122-мм гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.На купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 14-й, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 63-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоная диброва Луганcкой Народной Республики, Торское и Терны Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 70 военнослужащих, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, две станции радиоэлектронной разведки "Пластун-3000", а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, вооруженные силы украины, россия