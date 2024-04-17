https://ria.ru/20240417/spetsoperatsiya-1940521118.html
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден порт
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден порт - РИА Новости, 17.04.2024
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден порт
Портовая инфраструктура и свинокомплекс повреждены в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, заявил назначенный украинскими властями глава областной... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T10:21
2024-04-17T10:21
2024-04-17T11:52
специальная военная операция на украине
в мире
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херсонская область
днепр (город)
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Портовая инфраструктура и свинокомплекс повреждены в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале. "Были зафиксированы попадания в магазин, аптеку, телекоммуникационную компанию, помещение бытовых услуг, хозяйственную постройку, хлебоприемное предприятие, припортовую инфраструктуру и свинокомплекс", - говорится в сообщении, опубликованном Прокудина. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Читайте в Дзен: Бегут из страны. В Германии разгорелся крупнейший кризис. Удар по России вернулся бумерангомГород потерян: признание Сырского повергло в шок военного эксперта. Ситуация крайне опасная
https://ria.ru/20240416/vzryvy-1940289438.html
https://ria.ru/20240416/vzryvy-1940421719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, херсонская область , днепр (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Днепр (город), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден порт
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена портовая инфраструктура