https://ria.ru/20240417/spasateli-1940547324.html

В Оренбуржье МЧС вывезло стадо свиней и коз с острова, окруженного водой

В Оренбуржье МЧС вывезло стадо свиней и коз с острова, окруженного водой - РИА Новости, 17.04.2024

В Оренбуржье МЧС вывезло стадо свиней и коз с острова, окруженного водой

Спасатели МЧС эвакуировали на плавающем транспортёре стадо свиней и коз, которые оказались отрезанными паводковыми водами на острове в селе Студеное Илекского... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T12:20

2024-04-17T12:20

2024-04-17T12:26

хорошие новости

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

происшествия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Спасатели МЧС эвакуировали на плавающем транспортёре стадо свиней и коз, которые оказались отрезанными паводковыми водами на острове в селе Студеное Илекского района Оренбургской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Вблизи села Студеное спасатели на плавающем транспортёре вывезли домашний скот. Стадо свиней и коз оказалось на отрезанном водой острове", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что животные остались без еды и возможности безопасно вернуться на сушу.

https://ria.ru/20240417/orsk-1940545486.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия