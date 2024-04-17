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В Оренбуржье МЧС вывезло стадо свиней и коз с острова, окруженного водой
В Оренбуржье МЧС вывезло стадо свиней и коз с острова, окруженного водой - РИА Новости, 17.04.2024
В Оренбуржье МЧС вывезло стадо свиней и коз с острова, окруженного водой
Спасатели МЧС эвакуировали на плавающем транспортёре стадо свиней и коз, которые оказались отрезанными паводковыми водами на острове в селе Студеное Илекского... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:20
2024-04-17T12:20
2024-04-17T12:26
хорошие новости
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Спасатели МЧС эвакуировали на плавающем транспортёре стадо свиней и коз, которые оказались отрезанными паводковыми водами на острове в селе Студеное Илекского района Оренбургской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Вблизи села Студеное спасатели на плавающем транспортёре вывезли домашний скот. Стадо свиней и коз оказалось на отрезанном водой острове", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что животные остались без еды и возможности безопасно вернуться на сушу.
https://ria.ru/20240417/orsk-1940545486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия
Хорошие новости, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Оренбуржье МЧС вывезло стадо свиней и коз с острова, окруженного водой
МЧС вывезло на транспортере стадо свиней и коз из села Студеное в Оренбуржье