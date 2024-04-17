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В Оренбуржье МЧС вывезло стадо свиней и коз с острова, окруженного водой - РИА Новости, 17.04.2024
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Хорошие новости
 
12:20 17.04.2024 (обновлено: 12:26 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/spasateli-1940547324.html
В Оренбуржье МЧС вывезло стадо свиней и коз с острова, окруженного водой
В Оренбуржье МЧС вывезло стадо свиней и коз с острова, окруженного водой - РИА Новости, 17.04.2024
В Оренбуржье МЧС вывезло стадо свиней и коз с острова, окруженного водой
Спасатели МЧС эвакуировали на плавающем транспортёре стадо свиней и коз, которые оказались отрезанными паводковыми водами на острове в селе Студеное Илекского... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:20
2024-04-17T12:26
хорошие новости
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Спасатели МЧС эвакуировали на плавающем транспортёре стадо свиней и коз, которые оказались отрезанными паводковыми водами на острове в селе Студеное Илекского района Оренбургской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Вблизи села Студеное спасатели на плавающем транспортёре вывезли домашний скот. Стадо свиней и коз оказалось на отрезанном водой острове", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что животные остались без еды и возможности безопасно вернуться на сушу.
https://ria.ru/20240417/orsk-1940545486.html
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оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия
Хорошие новости, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Оренбуржье МЧС вывезло стадо свиней и коз с острова, окруженного водой

МЧС вывезло на транспортере стадо свиней и коз из села Студеное в Оренбуржье

© МЧС РоссииСпасатели МЧС эвакуировали на плавающем транспортёре стадо свиней и коз в селе Студеное Илекского района Оренбургской области
Спасатели МЧС эвакуировали на плавающем транспортёре стадо свиней и коз в селе Студеное Илекского района Оренбургской области
© МЧС России
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Спасатели МЧС эвакуировали на плавающем транспортёре стадо свиней и коз, которые оказались отрезанными паводковыми водами на острове в селе Студеное Илекского района Оренбургской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Вблизи села Студеное спасатели на плавающем транспортёре вывезли домашний скот. Стадо свиней и коз оказалось на отрезанном водой острове", - сказал собеседник агентства.
© МЧС РоссииСпасатели МЧС эвакуировали на плавающем транспортёре стадо свиней и коз в селе Студеное Илекского района Оренбургской области
Спасатели МЧС эвакуировали на плавающем транспортёре стадо свиней и коз в селе Студеное Илекского района Оренбургской области
© МЧС России
Спасатели МЧС эвакуировали на плавающем транспортёре стадо свиней и коз в селе Студеное Илекского района Оренбургской области
Он отметил, что животные остались без еды и возможности безопасно вернуться на сушу.
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Хорошие новостиОренбургская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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