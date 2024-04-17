https://ria.ru/20240417/soveschanie-1940607917.html
Совещание Путина с правительством. Прямая трансляция
Совещание Путина с правительством. Прямая трансляция - РИА Новости, 17.04.2024
Совещание Путина с правительством. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:31
2024-04-17T16:31
2024-04-17T16:31
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Путин на совещании с Правительством РФ
Путин на совещании с Правительством РФ
2024-04-17T16:31
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Совещание Путина с правительством. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
2024-04-17T16:31
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PT65M14S
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.