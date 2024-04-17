https://ria.ru/20240417/skorobogatova-1940545026.html
ЦБ призвал создать цифровую платформу для борьбы с мошенничеством
ЦБ призвал создать цифровую платформу для борьбы с мошенничеством - РИА Новости, 17.04.2024
ЦБ призвал создать цифровую платформу для борьбы с мошенничеством
Необходимо создать цифровую платформу для обмена данными между участниками финансового рынка, Банком России, Минцифры, компанией "Ростелеком" и МВД для борьбы с РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:11
2024-04-17T12:11
2024-04-17T12:11
технологии
ольга скоробогатова
ростелеком
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Необходимо создать цифровую платформу для обмена данными между участниками финансового рынка, Банком России, Минцифры, компанией "Ростелеком" и МВД для борьбы с мошенничеством, заявила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на конференции Data Fusion. "Нам надо объединить усилия на межотраслевом уровне и, действительно, сделать цифровую "антифрод-платформу", где и Центральный банк, и Минцифры, и, например, "Ростелеком"… и участники финансового рынка, и МВД будут задействовать в плане передачи информации, которая позволит снизить нам уровень мошенничества при цифровых сервисах", - сказала она.
https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938733180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, ольга скоробогатова, ростелеком, центральный банк рф (цб рф)
Технологии, Ольга Скоробогатова, Ростелеком, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ призвал создать цифровую платформу для борьбы с мошенничеством
ЦБ призвал Минцифры и МВД создать цифровую платформу для борьбы с мошенничеством