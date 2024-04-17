https://ria.ru/20240417/skorobogatova-1940545026.html

ЦБ призвал создать цифровую платформу для борьбы с мошенничеством

ЦБ призвал создать цифровую платформу для борьбы с мошенничеством - РИА Новости, 17.04.2024

ЦБ призвал создать цифровую платформу для борьбы с мошенничеством

Необходимо создать цифровую платформу для обмена данными между участниками финансового рынка, Банком России, Минцифры, компанией "Ростелеком" и МВД для борьбы с РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T12:11

2024-04-17T12:11

2024-04-17T12:11

технологии

ольга скоробогатова

ростелеком

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Необходимо создать цифровую платформу для обмена данными между участниками финансового рынка, Банком России, Минцифры, компанией "Ростелеком" и МВД для борьбы с мошенничеством, заявила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на конференции Data Fusion. "Нам надо объединить усилия на межотраслевом уровне и, действительно, сделать цифровую "антифрод-платформу", где и Центральный банк, и Минцифры, и, например, "Ростелеком"… и участники финансового рынка, и МВД будут задействовать в плане передачи информации, которая позволит снизить нам уровень мошенничества при цифровых сервисах", - сказала она.

https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938733180.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, ольга скоробогатова, ростелеком, центральный банк рф (цб рф)