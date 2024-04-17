https://ria.ru/20240417/situatsiya-1940670668.html

В Литве опасаются, что ситуация на Ближнем Востоке сдвинет фокус с Украины

В Литве опасаются, что ситуация на Ближнем Востоке сдвинет фокус с Украины - РИА Новости, 17.04.2024

В Литве опасаются, что ситуация на Ближнем Востоке сдвинет фокус с Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил опасение, что обострение на Ближнем Востоке отвлечет внимание мирового сообщества от Украины, и посетовал, что между... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T21:24

2024-04-17T21:24

2024-04-17T21:27

специальная военная операция на украине

россия

украина

ближний восток

гитанас науседа

сергей лавров

владимир путин

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 17 апр - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа выразил опасение, что обострение на Ближнем Востоке отвлечет внимание мирового сообщества от Украины, и посетовал, что между решением ЕС поставить оружие Киеву и его исполнением проходит слишком много времени. "Сейчас на геополитическом поле две горячие точки - Ближний Восток и Украина. Я обеспокоен тем, что мы теряем фокус внимания, направленный на Украину", - сказал Науседа журналистам перед началом саммита ЕС. Литовский президент отметил, что ему "печально видеть, что мы принимаем решения, но не исполняем их", поскольку иногда временной промежуток между решением поставить Украине вооружение и его осуществлением составляет "несколько месяцев или даже больше". Науседа добавил, что выступает за введение санкций против импорта российских и белорусских сельхозпродуктов в ЕС, а также против поставок российского СПГ в Европу. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240417/makgregor-1940539666.html

https://ria.ru/20240417/shmygal-1940645896.html

россия

украина

ближний восток

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россия, украина, ближний восток, гитанас науседа, сергей лавров, владимир путин, евросоюз, нато