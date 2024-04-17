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Проект о штрафах за пьяную езду на электросамокатах доработают - РИА Новости, 17.04.2024
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21:17 17.04.2024 (обновлено: 21:20 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/shtrafy-1940669665.html
Проект о штрафах за пьяную езду на электросамокатах доработают
Проект о штрафах за пьяную езду на электросамокатах доработают - РИА Новости, 17.04.2024
Проект о штрафах за пьяную езду на электросамокатах доработают
Группа сенаторов РФ внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается штрафовать за пьяную езду на электросамокатах на сумму до 30 тысяч рублей, законопроект... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T21:17
2024-04-17T21:20
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сим
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Группа сенаторов РФ внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается штрафовать за пьяную езду на электросамокатах на сумму до 30 тысяч рублей, законопроект доступен в думской базе данных, в заключении правительства на него говорится, что проект поддержат при условии доработки с учетом указанных замечаний. "Дополнить статьей 12.81 следующего содержания: "Статья 12.81. Управление средством индивидуальной мобильности (СИМ – ред.) в состоянии опьянения. Управление средством индивидуальной мобильности в состоянии опьянения - влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей", - написано в тексте проекта закона. Законопроектом также предлагается штрафовать водителей СИМ или велосипедов за превышение установленной скорости движения. Таким образом, документом предлагают при превышении на 5–10 км/ч — штрафовать от 500 до 800 рублей, на 10–15 км/ч — от 2 до 2,5 тысяч рублей, на 15–20 км/ч — от 3 до 3,5 тысяч рублей, и если превышение еще больше — от 4 до 5 тысяч рублей. "Дополнить частью 7 следующего содержания: Нарушение требований к перевозке пассажиров, установленных Правилами дорожного движения, лицом, использующим для передвижения средство индивидуальной мобильности, или велосипедистом - влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей", - сказано в проекте закона. Законопроект предусматривает в случае принятия, что при перевозке ребёнка будет накладываться штраф до 5 тысяч рублей. За перевозку грузов и буксировку с нарушениями авторы инициативы предлагают ввести штраф в 1 тысячу рублей. "Дополнить статьей 12.39 следующего содержания: "Статья 12.39. Создание помех лицом, использующим для передвижения средство индивидуальной мобильности, или велосипедистом для движения пешеходов. Движение на средстве индивидуальной мобильности или велосипеде по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон, повлекшее создание помех для движения пешеходов - влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей.", - написано в документе. Согласно инициативе, на автомагистралях СИМ предлагают приравнять к тихоходному транспорту. Штраф за езду по ним предлагается установить в 1 тысячу рублей. Движение на самокате или велосипеде по проезжей части предлагается приравнять к нарушению ПДД, и водитель в таком случае может наказываться штрафами от 2 до 2,5 тысяч рублей. За самокаты тяжелее 35 кг на тротуарах в случае принятия закона нужно будет заплатить от 3 до 3,5 тысяч. А за пересечение дороги на СИМ или велосипеде или создание помех пешеходам предлагается установить штраф в 2–2,5 тысячи рублей, написано в документе. Водителей СИМ или велосипедов, которые нарушили ПДД, и это привело к причинению легких травм, предлагается штрафовать от 2 до 5 тысяч рублей. Если вред средней тяжести — от 10 до 15 тысяч. Законопроектом предполагается, что в случае невыполнения законного требования сотрудника полиции об остановке СИМ или велосипеда возможно наложение штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей. "Невыполнение лицом, использующим для передвижения СИМ требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения -влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.", - написано в проекте закона. Правительство РФ в заключении к законопроекту отмечает, что поддержит инициативу лишь в том случае, если авторы доработают инициативу. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в заключении правительства к законопроекту.
https://ria.ru/20231113/elektrosamokat-1909044353.html
https://ria.ru/20231023/elektrosamokat-1904729367.html
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общество, авто, россия, сим, госдума рф, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Авто, Россия, Сим, Госдума РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Проект о штрафах за пьяную езду на электросамокатах доработают

Правительство просит доработать внесенный в ГД проект о штрафах для самокатчиков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамокаты
Самокаты - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Группа сенаторов РФ внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается штрафовать за пьяную езду на электросамокатах на сумму до 30 тысяч рублей, законопроект доступен в думской базе данных, в заключении правительства на него говорится, что проект поддержат при условии доработки с учетом указанных замечаний.
"Дополнить статьей 12.81 следующего содержания: "Статья 12.81. Управление средством индивидуальной мобильности (СИМ – ред.) в состоянии опьянения. Управление средством индивидуальной мобильности в состоянии опьянения - влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей", - написано в тексте проекта закона.
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Законопроектом также предлагается штрафовать водителей СИМ или велосипедов за превышение установленной скорости движения.
Таким образом, документом предлагают при превышении на 5–10 км/ч — штрафовать от 500 до 800 рублей, на 10–15 км/ч — от 2 до 2,5 тысяч рублей, на 15–20 км/ч — от 3 до 3,5 тысяч рублей, и если превышение еще больше — от 4 до 5 тысяч рублей.
«
"Дополнить частью 7 следующего содержания: Нарушение требований к перевозке пассажиров, установленных Правилами дорожного движения, лицом, использующим для передвижения средство индивидуальной мобильности, или велосипедистом - влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей", - сказано в проекте закона.
Законопроект предусматривает в случае принятия, что при перевозке ребёнка будет накладываться штраф до 5 тысяч рублей. За перевозку грузов и буксировку с нарушениями авторы инициативы предлагают ввести штраф в 1 тысячу рублей.
"Дополнить статьей 12.39 следующего содержания: "Статья 12.39. Создание помех лицом, использующим для передвижения средство индивидуальной мобильности, или велосипедистом для движения пешеходов. Движение на средстве индивидуальной мобильности или велосипеде по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон, повлекшее создание помех для движения пешеходов - влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей.", - написано в документе.
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Согласно инициативе, на автомагистралях СИМ предлагают приравнять к тихоходному транспорту. Штраф за езду по ним предлагается установить в 1 тысячу рублей. Движение на самокате или велосипеде по проезжей части предлагается приравнять к нарушению ПДД, и водитель в таком случае может наказываться штрафами от 2 до 2,5 тысяч рублей.
За самокаты тяжелее 35 кг на тротуарах в случае принятия закона нужно будет заплатить от 3 до 3,5 тысяч. А за пересечение дороги на СИМ или велосипеде или создание помех пешеходам предлагается установить штраф в 2–2,5 тысячи рублей, написано в документе.
Водителей СИМ или велосипедов, которые нарушили ПДД, и это привело к причинению легких травм, предлагается штрафовать от 2 до 5 тысяч рублей. Если вред средней тяжести — от 10 до 15 тысяч.
Законопроектом предполагается, что в случае невыполнения законного требования сотрудника полиции об остановке СИМ или велосипеда возможно наложение штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей. "Невыполнение лицом, использующим для передвижения СИМ требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения -влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.", - написано в проекте закона.
Правительство РФ в заключении к законопроекту отмечает, что поддержит инициативу лишь в том случае, если авторы доработают инициативу.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в заключении правительства к законопроекту.
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