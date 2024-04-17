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Twitch оштрафовали за отказ удалить запретное видео - РИА Новости, 17.04.2024
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15:10 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/shtraf-1940591442.html
Twitch оштрафовали за отказ удалить запретное видео
Twitch оштрафовали за отказ удалить запретное видео - РИА Новости, 17.04.2024
Twitch оштрафовали за отказ удалить запретное видео
Таганский суд Москвы оштрафовал стриминговый сервис Twitch на один миллион рублей за отказ удалить видео с запрещённой в России информацией, сообщили РИА... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T15:10
2024-04-17T15:10
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал стриминговый сервис Twitch на один миллион рублей за отказ удалить видео с запрещённой в России информацией, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Twitch Interactive, Inc. признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети). Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере один миллион рублей", - сказала собеседница агентства. Такой же штраф суд назначил сервису Pinterest за совершение аналогичного правонарушения. Протоколы были составлены за отказ ограничить доступ к роликам, которые содержат информацию, запрещённую к распространению на территории РФ.
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происшествия, технологии, россия, москва
Происшествия, Технологии, Россия, Москва
Twitch оштрафовали за отказ удалить запретное видео

Суд Москвы оштрафовал Twitch на миллион рублей за отказ удалить запретное видео

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал стриминговый сервис Twitch на один миллион рублей за отказ удалить видео с запрещённой в России информацией, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Twitch Interactive, Inc. признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети). Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере один миллион рублей", - сказала собеседница агентства.
Такой же штраф суд назначил сервису Pinterest за совершение аналогичного правонарушения.
Протоколы были составлены за отказ ограничить доступ к роликам, которые содержат информацию, запрещённую к распространению на территории РФ.
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